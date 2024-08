Tariku: “Creo que le he faltado al respeto a la maratón”

No fueron los Juegos Olímpicos de Tariku Novales. Al gallego le costó un mundo poder acabar la prueba de la maratón y, una vez concluida, fue tremendamente autocrítico con su actuación: “Había una fuerza dentro de mí que me decía que había que acabar. La verdad, no sé si me arrepiento o si estoy orgulloso. Es un palo más, estoy acostumbrado... pero también estoy acostumbrado a levantarme”. El de Ames acabó en el fondo de la clasificación, en el puesto 68 con un tiempo de 2.25:23.

No se quedó ahí: “La verdad, siento bastante vergüenza de haber estado tan lejos de cualquier expectativa. Aún con un día malo debía estar más adelante. Ha habido un momento en que no podía correr. Tengo la sensación de haber faltado el respeto a la grandeza de este evento”.

Lo cierto es que Tariku Novales no se encontró cómodo en ningún momento de la maratón. A los dolores musculares, el atleta español también le tuvo que sumar vómitos cada vez que acudía a un avituallamiento y eso no hacía otra cosas si no aumentar su deshidratación y la debilidad general en su cuerpo. Fue un día para olvidar por completo para él en el que a los problemas estomacales se añadieron otra clase de circunstancias: “En el kilómetro 11 tuve un encontronazo con una bicicleta de la organización. Se me cargó el abductor. Llevaba el estómago como el culo, en cada avituallamiento se me revolvía la tripa. Cada vez que tomaba algo tenía que vomitar y me he deshidratado mucho”, relató.

No disimuló demasiado cuando cruzó la línea de meta. Lanzó su gorra en señal de evidente descontento. Delante de los micrófonos de Televisión Española: “No he podido disfrutar de los Juegos. He intentado tener mentalidad positiva pero no he sido capaz ni de eso. No he disfrutado de nada y no he sacado nada positivo de esto. Es un momento complicado”.