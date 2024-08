"No se hizo todo lo posible por salvarle la vida al atleta de 'crossfit' ahogado"

La muerte del atleta Lazar Đukić el pasado jueves mientras competía en los CrossFit Games estableció un punto y aparte en el mundo de este deporte. El serbio se ahogó en pleno directo y absolutamente nadie actuó para, al menos, intentar sacarlo del agua con vida. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en el fondo del lago. "No se hizo todo lo posible", explica a FARO el entrenador vigués Pedro Crespo, quien apunta directamente a una "negligencia" de la organización. Mientras las autoridades estadounidenses investigan los hechos, Don Faul, el CEO de CrossFit, ha anunciado este domingo una indagación paralela de los hechos.

Uno de los mayores reproches que se han lanzado estos días tras el trágico suceso ha sido el orden de la prueba en la que falleció Lazar: la natación en aguas abiertas después de una intensa carrera a pie. A este respecto, Crespo, propietario de Iron Box Vigo y 'gallego más en forma' la pasada temporada, indica que es "común" en varias competiciones de 'crossfit' -no así en el triatlón-: "No es una práctica con la que se suela estar en contra". El también deportista vigués abunda que incluso es positiva: "Si se empieza una prueba con natación, la aglomeración de atletas en la salida es muchísimo mayor y puede haber más choques y tirones -como ocurrió en otros Games-, por lo que puede provocar que alguien no esté cómodo en el agua y se pueda agobiar bastante; sin embargo, si vienen de una carrera, van llegando más paulatinamente”.

Es por ello que coloca el foco en la falta de "medidas de seguridad" en la cita. “Es una negligencia clarísima, los CrossFit Games tienen todo el derecho del mundo a poner pruebas difíciles, los atletas saben a lo que se exponen, nadie habría culpado a los Games por alguien entrar en parada y morir. El problema es que no se ha hecho todo lo posible por salvarle", continúa. "Son culpables de lo que pasa 'a posteriori', es decir, de cómo reaccionan, y la realidad es que solo tenían a dos hombres en tablas de pádel surf…", incide, cuando lo lógico sería disponer de "muchísima más gente vigilando, bien repartida y bien coordinada... fue un desastre".

Crespo va más allá y concreta la ausencia de un elemento "muy básico" en aguas abiertas: el uso de boyas en los competidores. En primer lugar, este elemento hace que los atletas puedan ser vistos "muchísimo mejor", y, en segundo, "evita que se hundan": "Si hubiesen puesto unas boyas, que no les habría costado nada a nivel de presupuesto, estoy seguro de que Lazar Đukić habría tenido muchísimas más probabilidades de sobrevivir".

"No tiene nada que ver el 'crossfit' que se practica en los boxes con lo que se ve en los CrossFit Games"

El deceso del joven de 28 años en Marine Creek ha suscitado la duda sobre la peligrosidad de la práctica del 'crossfit'. Sobre ello, Crespo es tajante: "No tiene nada que ver el 'crossfit' que se practica en los 'boxes' -gimnasios de 'crossfit'- con lo que se ve en los CrossFit Games". Manifiesta, al mismo tiempo, que "el deporte es salud, pero ningún deporte de alto rendimiento está orientado a la salud". Esto no quiere decir, con todo, que, de forma responsable, uno pueda "estar muy saludable y mejorar un montón su físico".

Para los más críticos con la evolución de este deporte, sentencia: "En 'crossfit' cada vez se mueven más kilos, se hace más volumen de trabajo y los atletas son mejores, cualquier deporte progresa, es una realidad".

CrossFit anuncia una investigación paralela

Después del "día más triste de la historia del 'crossfit'", como así lo describió la propia marca CrossFit, esta está recibiendo críticas desde todos los ámbitos. Basta con echarle un vistazo a cada una de sus publicaciones en redes sociales para calibrar la decepción y el enfado de la multitud de seguidores de este deporte. La situación se agravó más, si cabe, tras anunciar la decisión de seguir con los CrossFit Games, un fallo que desencadenó que varios atletas, entre ellos los vigentes campeones, Laura Horvath y Jeffrey Adler, abandonasen la presente edición, al igual que el propio hermano de Lazar, Luka Đukić. Otros decidieron seguir, pero con las fuerzas justas y con lágrimas en los ojos.

Tres días más tarde, Don Faul, el CEO de CrossFit, ha anunciado una indagación paralela de lo ocurrido en la ciudad estadounidense de Fort Worth, en Texas, así como total "transparencia". "Estamos devastados; la seguridad de los atletas es nuestra responsabilidad más importante. Debemos entender qué ocurrió y asegurar que haremos todo lo posible para que esto no vuelva a suceder", afirmó Faul, al mismo tiempo que aseguró entender y respetar a aquellos deportistas que se apartaron de la competición: "Los pusimos en una situación muy difícil; lo hicimos lo mejor que pudimos".