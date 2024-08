La Revolución de Ester Navarrete

Decididos a darle un contenido histórico a la maratón los organizadores de los Juegos decidieron priorizar el carácter simbólico de la prueba y atropellar el sentido común. En la historia olímpica no se recuerda un recorrido con semejante grado de dureza. La explicación radica en la intención de rendir un sentido homenaje a la Marcha de las mujeres a Versalles del 5 de octubre de 1879, un momento decisivo en los primeros meses de la Revolución Francesa. Aquel día multitud de mujeres comenzaron una marcha desde los mercados parisinos como reacción a la escasez de alimentos y a las acciones de los soldados del rey. Llegaron a Versalles caminando para exigir reformas, asediaron el palacio durante horas y obligaron al Rey Luis XVI a regresar con ellas a París. Ese acontecimiento fue uno de los golpes de gracia que recibió el absolutismo en Francia.

Con el objetivo de rendir tributo a aquellas mujeres, la organización decidió utilizar para la maratón un recorrido similar al de aquella marcha. Lo que no pareció importarles en exceso a las mentes pensantes de París 2024 es que los atletas que hoy y mañana recorrerán los 42 kilómetros se encontrarán con dificultades impropias de las maratones. Del kilómetro 15 al 21 el recorrido es una cuesta arriba permanente que supondrá un castigo muy duro para los participantes, pero lo peor llegará a diez kilómetros del final, cuando atraviesen la Comuna de Chavile. Allí se van a encontrar con un repecho de medio kilómetro con una pendiente que llega a ser del 13%. Un escenario más propio del ciclismo que del atletismo. Hace tiempo que los maratonianos comenzaron a viajar a París a reconocer el recorrido y para comprobar si era verdad lo que les contaban de ese tramo que se va a agarrar a las piernas. El famoso “muro” del maratón llevado a su máximo esplendor. Y a partir de ahí, los que lleguen con aire en los pulmones, afrontarán un descenso no exento de dificultades –con pendientes también extremas y que suponen un problema para músculos y articulaciones– hasta la meta que estará ubicada en Los Inválidos, uno de los escenarios habituales de esta edición de los Juegos Olímpicos.

Y en medio de este despropósito de recorrido aparece la viguesa Ester Navarrete que mañana domingo, a las ocho en punto, estrenará su condición de olímpica. Como homenaje a las mujeres la organización también decidió invertir el orden de las carreras. Tradicionalmente son los hombres quienes cierran el calendario atlético en los Juegos el último domingo, pero esta vez París ha decidido que sean ellas las que bajen el telón. No se han guardado nada en su intento por darle todo el contenido posible a la carrera.

La de Ester Navarrete es una de las grandes historias de esta edición. Alguien que hace unos años sentía que su tiempo en el atletismo de alto nivel se había terminado encontró cuando no imaginaba un camino inesperado hacia los Juegos Olímpicos. Todo fue después de ser madre. Estaba trabajando como enfermera en el Cunqueiro y poco a poco fue reencontrándose con el atletismo. Ester, que siempre se movió en el entorno de los diez kilómetros, dio un paso adelante y preparó una media maratón para ver su respuesta a los 21 kilómetros. En Valencia, hace poco más de ocho meses, se estrenó en serio en la distancia con una marca brillante. Batió el récord gallego de Julia Vaquero con una marca de 1:09:58, la tercera mejor de la historia en España. Entonces se le abrió una puerta, la del Campeonato de España de maratón en Sevilla que otorgaba una plaza para la vencedora para los Juegos de París con la condición de que se hiciese la mínima fijada por la Federación Española. Ester Navarrete se jugó esa carta. Durante meses no perdonó un entrenamiento. Subió las cargas de trabajo y vio que cada vez se sentía más cómoda en esas tiradas largas en las que el chasis del atleta prepara el castigo del maratón. Los tiempos traían buenas noticias y finalmente sucedió. En Sevilla se proclamó campeona de España y firmó un crono deslumbrante: la segunda marca española de todos los tiempos, mejor de una debutante. 2:24.40, una marca que podría tatuarse perfectamente en alguna esquina de su cuerpo por todo lo que significa.

Y Ester ya está en París. Hace semanas viajó a la capital, como tantos otros competidores, a conocer el recorrido y a medir la pendiente de ese repecho de la Comuna de Chavile que tiene loco a todo el mundo. Para la viguesa es el gran momento de su vida, un sueño hecho realidad. Ayer explicaba: “Pienso disfrutar de cada metro, de cada zancada. Ya sé que el recorrido es muy duro, pero lo afronto con optimismo y con la ilusión de vivir la experiencia de la mejor manera. Estar aquí es algo que me parece increíble”. En un recorrido así es evidente que es ridículo pensar en cualquier marca ambiciosa y el objetivo tiene más que ver con lograr una buena posición. La viguesa tiene claro que incluso los diplomas –que serán monopolizados casi con seguridad por la legión de atletas africanas que se alinearán en la salida– están en otra dimensión y que es casi imposible pensar en algo así: “Mi objetivo es hacer la mejor carrera que tengo en las piernas aunque es cierto que me gustaría ser una de las primeras europeas. Si lo consigo me sentiría muy feliz”.

Camina Ester feliz por la Villa Olímpica. A sus 33 años disfruta más que cualquier veinteañero. El domingo correrá en dirección a Versalles aunque no irá en busca de ningún rey al que conducir a París sino detrás de un sueño que tuvo un día, que creía ya apagado.