Jácome tropieza en el primer intento

Antía Jácome quemó ayer su primer cartucho en el intento por sumarse a la insigne nómina de deportistas gallegos que han sido medalla en unos Juegos Olímpicos. Hoy volverá al canal próximo a Eurodisney en busca de la segunda oportunidad. Para ello tendrá que reponerse del mazazo que supuso verse lejos del podio en el C2 500 junto a María Corbera, la mujer que era rival hasta que después de los Juegos de Tokio decidieron unirse para formar una canoa que ha sido una garantía durante todo este ciclo olímpico, infalibles en las grandes competiciones, cada vez más compenetradas pese al esfuerzo que supuso poner en marcha un bote con dos palistas zurdas. Pero la destreza, el trabajo, la orientación de los técnicos y los vatios hicieron el resto.

Germade y Arévalo, tras la final. | // EFE

Les quedaba por medirse a lo mejor del mundo en el momento clave, en esos Juegos en los que todo el mundo llega en su máximo y la clasificación te pone en tu sitio. Y Antía Jácome y María Corbera solo pudieron llegar a la sexta posición. Ellas no son amigas de echar mano de pretextos, pero hay evidentes atenuantes sobre lo sucedido. Hace días que en la expedición española estaban algo inquietos por la previsión de viento fuerte en el canal donde se disputa la competición de piragüismo. Justo las condiciones que menos les gustan porque en ese lugar penaliza especialmente a los zurdos, obligados a enderezar continuamene la canoa. Salió el peor día posible. Viento fuerte, oleaje intenso para desestabilizar las piraguas. En las eliminatorias no dieron mala impresión finalizando su serie en segunda posición (quintas en total), pero en el momento de la final se demostró que había equipos que se guardaron. Jácome y Corbera no se ahorraron nada, pero la verdad es que muy pronto estaban fuera de competición. La pontevedresa y la madrileña no hicieron una buena salida, aunque llegaron a los 250 primeros metros en un esperanzador cuarto puesto. No lo pudieron conservar y cedieron hasta el sexto en la meta, enredadas con el viento, con las olas y con ese cielo que les regaló las peores condiciones posibles.

El pontevedrés Pablo Crespo. | // EFE

Ganaron la imponente pareja china formada por Mengya Sun y Shixiao Xu. La segunda posición fue para las ucranianas Liudmyla Luzan y Anastasiia Rybachok, después de una gran remontada tras ser sextas en la primera mitad y rebasar a las canadienses, finalmente bronce, Sloan Mackenzie y Katie Vincent.

Antía Jácome y María Corbera reconocieron que el fuerte viento que sopló las penalizó en la final del C2 500 metros de los Juegos Olímpicos de París, en la que fueron sextas, y han explicado que detrás de este puesto hay “muchísimo trabajo”. “No han sido las mejores condiciones para nosotras, pero hemos conseguido sacar nuestro 100%, que era el objetivo hoy. Soñamos con una medalla, lo hacen todas las que participan en unos Juegos Olímpicos. Lo que buscábamos era vaciarnos, dar nuestro 100%. No ha sido nuestra mejor regata, pero por las condiciones. No nos ha dejado remar como solemos hacerlo, pero sí que es verdad que no teníamos nada más que dar cuando hemos cruzado esa meta, y con eso nos quedamos”, declaró Jácome, madura también en las explicaciones.

Dura realidad

La gallega y la madrileña contaron que el viento soplaba “a favor, pero tirando un poquito del lado” que les perjudicaba. “Cuando hemos llegado y hemos visto la realidad, y que encima cada vez se iba acentuando un poquito más... Íbamos intentando quitarle peso, porque hemos trabajado en ello en Mallorca, hemos hecho muchos entrenamientos así y estábamos preparadas. Hemos salido con todo, sin miedo, sin preocupación, como si fuera cualquier otro día en casa, pero en el último 200 las condiciones nos han perjudicado, y ha sido cuando nos han empezado a pasar el resto de embarcaciones”, indicó Corbera.

“Hemos sido capaces de exprimirnos, de que nos queme el cuerpo, los brazos, de llegar hasta la última palada y ser capaces de hacérselo difícil”, añadió la madrileña. “El viento viene de atrás y de derecha. Al remar las dos del lado zurdo es muy complicado llevar la embarcación recta. Mantener la embarcación recta es muy complicado”, apuntó la pontevedresa.

En este sentido, Corbera afirmó que “el aire, cuando viene de popa y es más intenso”, les lleva “donde quiere el barco”. “Encima, si viene un poco del lado derecho, lo incrementa o más. Constantemente tenemos que estar haciendo un movimiento de repaleo, nos incrementa esa dificultad. Es una mezcla de intentar clavar adelante y que no sea sobre el pico de la ola. Son cosas que te perjudican, pero todas estábamos en las mismas condiciones”, manifestó.

A pesar de todo, Jácome señaló que están “muy contentas con este resultado”. “Detrás de este sexto puesto hay muchísimo trabajo, muchísimas horas de entrenamiento y estamos contentas de haber podido sacar hoy ese rendimiento. Era lo que teníamos, no podíamos dar absolutamente nada más. Era lo que buscábamos al venir aquí”, expresó.

“Todos queremos luchar por esas medallas, pero al final es muy complicado. Solo hay tres y al final hemos dado lo que teníamos en el cuerpo para poder llegar lo más adelante posible. Mañana, cambio de mentalidad o la misma pero con cambio de embarcación, intentar llegar a meta vacías, no poder dar ni una palada más. Sea el resultado que sea, estaremos satisfechas de haber podido sacar nuestro cien por cien”, continuó.

Por último, Corbera se mostró optimista de cara a la participación de ambas en el C1. “Mañana no hay nada de viento, hoy nos han jorobado. Intentaremos sacar lo máximo otra vez por las condiciones. No por las condiciones nos hemos hecho pequeñas, sino que todo lo contrario, hemos salido a pelear la regata y en el 200 nos han empezado a pasar, pero es que íbamos ya vacías. Hemos intentado hacer un cambio, pero ya no había más. Ese resultado en algún momento llegará y seguiremos trabajando para que llegue”, finalizó.

El día fue malo para los gallegos después de haber aumentado el jueves gracias a Germade y Arévalo su nómina de medallas en los Juegos. La pareja regresó al agua para tomar parte en las semifinales de K2 con el objetivo de estar en la final. Pero no pudo ser. Se llevaron la final B después de no haberse podido clasificar para la final A en una carrera en la que coincidieron con los otros palistas españoles que había en competición, Adrián del Río y Marcos Cooper, que sí estuvieron en la regata por las medallas. En el caso de Germade y Arévalo, al menos ya tienen en la mochila una medalla que hace excepcional su participación en los Juegos.

La participación gallega la completaba el pontevedrés Pablo Crespo en las semifinales de C1 1.000 metros, la distancia que hizo célebre a David Cal. Crespo no pudo estar en la final A y le tocó participar en la final de consolación en la que logró el cuarto puesto. Con su juventud esta experiencia ha sido un aprendizaje extraordinario. La pontevedresa Carolina García, con Sara Ouzande, tampoco pudieron estar en la final del K2 femenino para confirmar que la de ayer fue una jornada negro para la expedición española.