Camello, el héroe inesperado

A Sergio Camello no se le esperaba. Ni en la convocatoria ni mucho menos siendo el héroe de España en toda una final de los Juegos Olímpicos. Pero apareció en la prórroga con un doblete, definiendo en el mano a mano con maestría y acabando con una sequía para España de 32 años.Camello llegó a París 2024 como uno de los cuatro reservas, en una normativa 18+4 que acabó convirtiéndose, de facto, en 22. Eso sí, dejando fuera a cuatro futbolistas en cada partido.

Y un habitual en quedarse fuera era el delantero del Rayo Vallecano. Es más, solo entró en juego en el tercer partido de la fase de grupos, con España teniendo ya la clasificación a cuartos en el bolsillo. Disputó los 90 minutos y dio una asistencia, pero no le quitó el rol de delantero suplente a Samu Omorodion; hasta la final.

Sorprendió Santi Denia en su convocatoria optando por Camello y no Samu en el banquillo. Y no le pudo salir mejor. Dio entrada al del Rayo en el minuto 83, y acabó siendo clave en la prórroga.Camello no veía puerta desde el 17 de marzo. Y casi cinco meses después rompió la sequía en el mejor escenario posible, para darle a España un oro olímpico.El primero, en el minuto 100 con una picada por encima del guardameta francés Guillaume Restes, de pura clase; una definición que repitió ya en el 121 para certificar el oro de España.

Dos goles que Rubén Martínez, entrenador de porteros, predijo.“Me cuesta hablar... Quiero dar gracias a todo el equipo. Yo, a priori, era uno de los cuatro descartes. Si he metido estos goles es gracias a mis compañeros, por creer en mí. Me dijo el entrenador de porteros que él había soñado con que metía el gol de la final. Campeones olímpicos. Esto es historia. Desde el 1992. Lo valoraremos con más tiempo. Somos los niños más felices del mundo”, añadió el delantero en declaraciones a RTVE nada más acabar el partido.

El seleccionador, Santi Denia, dijo que la consecución de un oro “tan sufrido 32 años después justifica “las lágrimas de alegría”.“Un partido tan sufrido... merecía las lágrimas de alegría. Han trabajado 40 días como una familia. Hay mucha igualdad. Francia te mete atrás, te juega muy bien... Por pequeños detalles hemos sacado el partido. También con mucha alma”, declaró.