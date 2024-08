El desquite de Nico Rodríguez

Pasan pocos minutos desde que Jordi Xammar y Nora Brugman han perdido la medalla olímpica del 470 mixto tras una desastrosa Medal Race y Nico Rodríguez, que sigue la competición desde Estados Unidos, comienza a recibir mensajes y llamadas. Una de ellas es del responsable de preparación olímpica de la Federación Sueca de Vela que le telefonea para felicitarle y darle las gracias. Ese bronce que los nórdicos han arrancado en el último momento y que celebran con el lógico entusiasmo en el campo de regatas se lo deben en buena parte al vigués que en el tramo final de la preparación, celebrada entre Palma de Mallorca y Marsella, se ocupó de entrenarles en un grupo de trabajo en el que también estaba la pareja japonesa, medalla de plata en estos Juegos.

La vida esconde curiosos requiebros. La historia que comenzó con una infame traición encontró un final insólito, una suerte de “venganza” fría que castigó de manera dolorosa a quien eligió el camino de la deslealtad cuando el sentido común pedía honestidad y limpieza. Recuerden. Después de lograr la medalla de bronce en los Juegos de Tokio en la categoría 470 Jordi Xammar y el vigués Nico Rodríguez tuvieron que separar sus caminos ya que esta clase pasaba a ser mixta en el actual ciclo olímpico. Cada uno de ellos eligió nueva pareja de baile (Nora Brugman y Silvia Mas) y se prepararon para una dura competencia con el objetivo de ganarse el derecho a representar a España en los Juegos de París. Lo que comenzó con buenos deseos y promesas de pulcritud deportiva –porque el primer objetivo era que ambos consiguiesen asegurar la plaza en esa clase para España–, no tardó en embarrarse. La Federación Española estableció unos protocolos que no tardó en saltarse. Dejó para 2024 la designación del barco y aclararon que solo adelantarían la decisión en caso de que la disparidad de fuerzas fuese evidente a favor de uno de los equipos. Xammar y Brugman tuvieron mejores resultados al principio ante Rodríguez y Mas, penalizados por su menor puesta a punto por culpa de una grave lesión de la regatista. El mejor resultado del barco de Xammar en el Mundial de 2023, al que Nico acudió sin apenas preparación por la muerte de su padre, aceleró la decisión. De forma repentina la Española dejó al vigués fuera de la carrera olímpica saltándose los plazos y las formas que se habían establecido. Antes de esa prueba se les aclaró que lo importante era ganar la plaza para España y por eso la pareja Rodríguez-Mas descartó pelear cuerpo a cuerpo por quien tenía más cerca asegurar el billete olímpico y se sorprendió de ver a Xammar en aquella Medal Race más preocupado de marcarle a él que de lo que hacían el resto de rivales. Nico siempre sospechó que el catalán no le ganaba en el agua pero que sí lo hacía en los movimientos en los despachos. A esto hay que añadir problemas de trato personal y el conflicto originado entre ambos cuando tras los Juegos de Tokio el regatista catalán se adueñó del material que les pertenecía y habían evolucionado juntos. Nico pidió amparo a la Federación España y ésta respaldó a Xammar. Eran demasiadas evidencias.

Nico Rodríguez y Silvia Mas reclamaron, pero nadie les hizo caso. Su carrera hacía París había terminado. El vigués recibió la propuesta de la Federación Española de trabajar con Xammar y ayudarle en su preparación para los Juegos, algo que rechazó de forma tajante. En estos meses, entretenido en lo personal y en lo profesional, el vigués ha disfrutado de su tiempo. A su teléfono no dejan de llegar propuestas diferentes que ha ido recibiendo con gusto. Este año le llamó la Federación Sueca de Vela por si les podía echar una mano en la preparación final de la experimentada pareja que forman Anton Dahlberg y Lovisa Karlsson. Con ellos estuvo un largo periodo de tiempo trabajando en Palma de Mallorca y en Marsella. En su grupo de trabajo también estaban los japoneses Okada y Yoshioka.

Es aquí donde el giro del guion es extraordinario. Xammar y Brugman estuvieron toda la semana en los puestos de cabeza, peleando por el oro, incómodos por el campo de regatas pero sin perder sus opciones. En la Medal Race, que arrancaban desde la segunda plaza, podían cazar perfectamente la plata. Pero les pudo la presión y cometieron una serie de errores que les dejó sin opciones. Finalizaron la regata definitiva en la novena posición y eso les llevó al cuarto puesto en la general a solo dos puntos del bronce. A ese tercer cajón del podio se subió la pareja sueca formada por Dahlberg y Karlsson. Junto a ellos estaban los japoneses Okada y Yoshioka. Todos ellos agradecidos a Nico Rodríguez por su ayuda en este tiempo. Nunca sabes dónde está el destino esperando para devolvértela, pero Jordi Xammar lo descubrió ayer.