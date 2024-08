“Yo tiré con lo que me dieron”

En la última polémica del Rápido de Bouzas, se había escuchado la versión oficial del club por medio de un comunicado oficial de su presidente. En la misiva, se “cargaba” sobre el entrenador por haberse sobrepasado económicamente a la hora de confeccionar la plantilla para la temporada que arrancará en poco menos de un mes.

Daniel Fernández, conocido futbolísticamente como Danifer, publicaba ayer en redes sociales un comunicado en el que contaba su efímero paso por el club de Bouzas.

En su comunicado, el entrenador explica que llegó al club en el mes de mayo para ser el director deportivo, desde el primer equipo hasta las categorías inferiores. No ocultó sus dudas por la reciente situación vivida, y las “recomendaciones de muchas personas de no unirme al proyecto”.

Tras “apagar” diferentes fuegos, se le ofreció compaginar el puesto con el del entrenador del primera equipo “y se me ofreció un presupuesto bajo para formar la plantilla, independientemente de si el equipo competía en Tercera o Preferente. Días después, aunque el presupuesto era muy ajustado para ambas categorías, se me informó de la cantidad disponible para poder gastar en la plantilla y se me dio el visto bueno para comenzar a trabajar con ese presupuesto”.

El técnico indicó que “tres días antes del inicio de los entrenamientos, el club me pidió que hablara con los jugadores para reducir los acuerdo y retrasar el inicio de los entrenamientos al 15 de agosto para ahorrar dinero. Evidentemente me opuse porque los jugadores ya habían hecho sacrificios para unirse al equipo”.

Ayer, tras la publicación de la nota, Danifer indicaba que “no quiero entrar en polémica. Yo digo lo que pasó y listo. Tampoco quise dar nombres en el comunicado. Al final entiendo que es el club, aunque haya sido el presidente o quien haya sido el que me haya dicho eso. Yo me reuní con el presidente y con Gustavo un día, y el presidente me dijo que había un presupuesto. No dijo que había un presupuesto para Tercera y otro para Preferente. A mí me dieron un solo presupuesto. Les dije que ese presupuesto era bajo, que para Tercera era imposible y que en Preferente era para montar un equipo para no descender. El Rápido, con el nombre que tenía, debía intentar hacer un equipo para ascender ya el primer año. Coger impulso y para Tercera otra vez y a los pocos días se me dio otro presupuesto, y me dijeron tira con esto”.

“ Yo tiré con lo que me dieron”, prosiguió Danifer, “y ahí se quedó el tema. Yo con el presidente directamente solo hablé la primera vez que me habían dado el presupuesto y después cuando me dijo que tenía que bajarlo. O sea, si de hecho cuando me dijo que tenía que bajarlo. En su nota dice que él no había dado autorización, pero me había dado la enhorabuena por el equipo que estábamos haciendo, a pesar de decirme que había que bajar el presupuesto. El quiere que el club se mantenga económicamente con lo que genere, subvenciones, ayudas, y todo lo que pueda conseguir. Ahí se dio cuenta de que los ingresos no cuadraban con los gastos. Yo fui siempre con el presupuesto que me dio, e incluso me sobraba dinero”.