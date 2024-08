Vuelve el orgullo de Zamáns

En Zamáns alguien decidió hacer bueno aquel dicho de que la historia no es otra cosa que un incesante volver a empezar. El Huracán fue durante mucho tiempo el vínculo que un grupo de retornados a la parroquia mantuvo con aquella Argentina que les acogió entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Cuando regresaron a casa, como un tributo hacia su tierra de acogida, decidieron fundar un equipo de fútbol que llevase el mismo nombre del club al que, por proximidad con el barrio de Parque Patricios, se habían hecho aficionados en Buenos Aires. Fue así como nació el Huracán de Zamáns, un equipo que desarrolló una desordenada actividad durante un tiempo y acabó por oficializar su nacimiento a nivel federativo en 1967.

Durante más de dos décadas la camiseta de rayas blancas y verdes del Huracán de Zamáns se hizo perfectamente reconocible en los campos vigueses. Visitar el campo de San Cosme era un clásico para cualquiera que haya gastado su tiempo y sus rodillas en los campos modestos de Vigo y su entorno durante aquellos tiempos. Los partidos eran casi un acto litúrgico para los vecinos de la parroquia, un homenaje semanal a sus mayores y a quienes les dieron cobijo sentimental cuando estaban a miles de kilómetros de su casa. Pero todo tiene un final. Sostener una estructura modesta, un equipo de barrio, de parroquia, es un camino lleno de piedras y hay veces en que caes y ya no tienes ganas de levantarte de nuevo. A finales de los ochenta el Huracán echó el cierre. Primero dijo adiós a su equipo sénior y poco después desaparecieron las categorías inferiores. El campo de San Cosme, tan especial, se convirtió en un lugar casi fantasmal sin apenas actividad y lejos del ambiente festivo que le invadía los fines de semana.

Todas estas historias las escuchaba con frecuencia Héctor Prado en su casa. Su padre y su abuelo habían estado en el germen del Huracán de Zamáns y formaron parte de sus directivas. Este licenciado en Medicina en Santiago de Compostela no tardó en comprobar que ese sentimiento nostálgico que se vivía en su entorno también era compartido por muchos vecinos. En las casas de sus amigos se hablaba con el mismo cariño de aquel tiempo en el que subir a San Cosme era la mejor forma de cerrar la semana. Y se le ocurrió la idea de volver a poner en marcha el club. Después de sacar el MIR y coger la especialidad de médico de familia llegó a un pacto con su padre: “Le dije si volvíamos a poner en marcha el club, pero con la condición de que él se encargada de encontrar directivos y yo, que he jugado mucho tiempo al fútbol y conocía a bastante gente, de formar un equipo. Me dijo que sí y aprovechando que en aquel momento, después del MIR, tenía tiempo empezamos con la tarea”. Héctor razona sobre ese empujón emocional: “Mi padre siempre decía que cuando se jubilase intentaría volver a fundar el club porque Zamáns no podía estar sin equipo. En el pueblo había ese sentimiento de añoranza del Huracán, no solo sucedía en nuestra casa y por eso nos lanzamos a la aventura”.

Como sucede con estos casos, el gran problema al que se enfrentaban era al aspecto económico. Héctor y su padre, Horacio Prado, pensaron que la mejor solución era buscar recursos en Zamáns y quien mejor podía ayudarles era la Comunidad de Montes: “Desde el primer momento tuvimos muy buena acogida. Es verdad que nos pidieron una memoria económica, que conformáramos una directiva y algún requisito más. Llevaron a la asamblea la propuesta y los comuneros aprobaron una ayuda económica y con eso nos pusimos a funcionar”. Héctor se ríe recordando lo que han sido estos meses: “Creía que iba a resultar más sencillo, pero te pones a hacer trámites con administraciones, con la Federación, con Hacienda…Luego teníamos el problema de que el campo, después de tanto tiempo casi en desuso, estaba en malas condiciones y era necesario habilitarlo. El terreno de juego, servicios para el público, la cantina…había mucho que hacer y complicaba el asunto”. La Comunidad de Montes, además de dinero también prestó material y maquinaria; y la directiva aportó la mano de obra para que San Cosme adecentase su aspecto. Horas de esfuerzo que han terminado por dar resultado y que llevaron al Huracán de Zamáns a formalizar su inscripción en la Tercera Autonómica de Vigo, la categoría más modesta del fútbol regional. Allí comenzarán su andadura en septiembre. Hace una semana en San Cosme se celebró el primero de los entrenamientos. Héctor Prado, que también ejerce como uno de los dos porteros del equipo y miembro de la directiva que preside su padre Horacio, logró reunir con ayuda del resto de la directiva a cerca de treinta jugadores que son los que han comenzado a corretear por San Cosme. Los Prado reconocen su condición de novatos en toda esta historia: “Es que sin la ayuda de mucha gente esto había sido imposible. Incluso mi padre, que ya tuvo experiencias anteriores, ve que las cosas ahora se hacen de un modo diferente. Estamos aprendiendo juntos a hacer las cosas, vamos preguntando y listo”. Héctor Prado cuenta que desde que oficialmente han vuelto a la vida, el Huracán no para de recibir buenas vibraciones: “Todo el mundo te habla, te pregunta, en las redes sociales se ponen en contacto con nosotros exjugadores, gente que se acuerdo del equipo y que nos dan ánimos para que todo salga bien. Hay un sentimiento de morriña muy bonito en torno a esta historia”. De hecho, Héctor cuenta que una de las claves en todo este proceso es la emocional: “Hay gente que al conocer la historia del club y lo que pretendíamos nos llamó para ofrecerse. Es asombrosa la respuesta que hemos recibido”. Prado, después de meses de tarea, solo tiene una meta a estas alturas: “No esperamos estar a la altura de lo que hicieron en su momento nuestros vecinos sino que ellos se sientan orgullosos”.