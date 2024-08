Orgullo y rabia de Alice Finot

La realización televisiva estaba centrada en el mano a mano entre Yavi y Chemutai en busca del oro mientras el estadio parisino entraba en ebullición. Alice Finot, la atleta francesa afincada desde hace tiempo en Vigo y Ponteareas, había comenzado a recoger cadáveres en un impresionante final de carrera que la llevó a establecer el récord de Europa de los 3.000 obstáculos con un tiempo de 8:58.67 que supone derribar esa barrera simbólica de los nueve minutos que solo parecía al alcance de las africanas. Una vez más el plan de no cebarse con las africanas, que arrancaron como si estuviesen en un mitin, daba resultado. Finot, la mujer a la que el vigués Manu Ageitos convenció de que su sitio estaba en el 3.000 obstáculos, llevó su remontada a un asombroso cuarto puesto, a solo dos segundos de esa medalla de bronce que pareció acariciar en la furiosa última vuelta. La keniana Cherotich, que se descolgó de la pelea por el oro al comienzo de la última vuelta y cedió más de tres segundos en relación a Finot en los últimos cuatrocientos metros, no se hundió lo suficiente. El público gritaba porque cuando estaban a punto de saltar la ría el milagro de la remontada parecía posible, pero la keniana apretó los dientes para sacar lo que llevaba dentro para resistir.

Finot, campeona de Europa en Roma hace un mes, no se movió un metro de la estrategia diseñada con Ageitos. Ser rápida sin caer en un exceso; seguir a cierta distancia al grupo que quisiese romper la carrera e ir acelerando para acabar mejor que nadie. Eso mismo la llevó al quinto puesto en el Mundial de Budapest de hace un año. La francesa, consciente de que para tener alguna opción tendría que mejorar claramente el récord de Francia que ella tenía con 9:05, se puso al frente del grupo que perseguía a las ocho africanas que se desbocaron en cabeza. Con paciencia, sin perder el control de la situación, esperó que el peso de la lógica hiciese su trabajo. No todas podrían con aquel ritmo y muchas acabarían por pagarlo con creces. Mientras la caldera del estadio parisino se iba encendiendo, Finot era sexta al toque de campana a cinco segundos del grupo que la precedía. Llevada por el ambiente magnético que se hizo en el estadio y por el extraordinario trabajo realizado en los últimos meses, Finot cazó a la quinta, a la cuarta en la ría y se tiró en busca de la keniana Cherotich que sufría, pero no lo suficiente. Superó los dos últimos obstáculos como buenamente pudo sintiendo el aliento de Finot, impulsada como un velero por los ánimos que le llegaban desde la grada. Su esfuerzo final la dejó a dos segundos del podio, con un impresionante récord de Europa y esa mezcla de rabia y orgullo que puede sentirse por su actuación. Gritaba Alice Finot en meta junto a ese marcador que reflejaba la grandeza de su carrera. Se fue la medalla, pero París se enamoró por completo de ella.