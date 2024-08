“Aleix y yo trabajaremos más duro para llegar mejor a Los Ángeles”

Rodrigo Conde (Moaña, 1997) vivió ayer una jornada de emociones al recibir el cariño de su pueblo a su regreso de París 2024.

–Pasados varios días desde la final, ¿valora de forma distinta el resultado obtenido?

–Es un sube y baja. Le dimos vueltas porque Aleix y yo tenemos mucha exigencia. Estos momentos de cariño te hacen darte cuenta de la grandeza de lo que has hecho, pero no nos conformamos. Sabemos que necesitamos más entrenamiento para poder llegar mejor a una final olímpica. Tenemos la velocidad, solo nos falta ser capaz de repetirla tres veces.

–¿Cuántas veces vio la final?

–Solo una. No quise verla más.

–¿La afición moañesa puede contar con usted para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

–Por supuesto. Somos jóvenes. Solo nos falta entrenamiento. La punta de velocidad que tenemos es difícil mejorarla más. Tenemos que trabajar estos años para poder mantenerlo muchas regatas seguidas. El nivel en esta categoría es increíblemente alto y hay que hacer todas las regatas a tope. Esto no termina aquí. Todo lo contrario. Estoy en el momento álgido de mi carrera deportiva y sería estúpido dejarlo aquí. Ya estoy pensando en cómo trabajar la próxima temporada para llegar mejor de lo que estamos.

–¿Era consciente de la ilusión que despertó en Moaña su participación en los Juegos?

–Me lo habían dicho pero no imaginaba que fuera así. Amigos con los que llevaba años sin hablar me escribían mensajes de ánimo y me llamaban. Soy de lágrima fácil y me costó aguantar tantas emociones en el recibimiento.

–¿En donde va a poner el diploma?

–Pues en donde decida mi madre, que es la que manda en casa (risas). Yo se lo daré a ella.

–Si volviese a remar la final mañana, ¿cambiaría algo?

–De nuestra regata nada. Porque realmente hicimos una regata a tope de principio a fin con la velocidad que teníamos en ese momento. Sí que cambiaría el viento. Si hubiese soplado un poquito a favor nos habría venido bien.

–Ahora unas merecidas vacaciones.

–Sí. Serán largas. Voy a Portugal, a México y a finales de septiembre a Tailandia. Pero de descanso total solo es una semana. Después ya tengo que volver a entrenar poco a poco y en tres semanas ya con los primeros entrenamientos distendidos.