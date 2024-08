Galicia pone en juego a su armada

Salta a escena el principal granero de medallas para Galicia. Asoman las piraguas en el calendario olímpico y sonríen los gallegos que han encontrado en los canales la gloria que se les niega en otros espacios. El piragüismo que hoy arranca en el canal náutico de Vaires-sur-Marne (a cerca de una hora de París) ha dado a Galicia trece de las veintitrés medallas olímpicas conquistadas hasta el momento y la cuenta promete aumentar en la cita francesa donde prácticamente todos los gallegos clasificados acuden con sólidas esperanzas de subirse al podio.

Han sido ocho los piragüistas gallegos que tienen el honor de haber sido medallistas olímpicos. De todos ellos solo han repetido el legendario David Cal (cinco medallas guarda en sus vitrinas) y el no menos célebre Luis Ramos Misioné (dos metales ganados en 1976 y 1980). La lista la completan Enrique Míguez, Carlos Pérez, Christian Toro, Teresa Portela, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo. En la cita parisina buscan la segunda medalla de su vida Germade, Arévalo y Portela mientras Carolina García, Antía Jácome o Pablo Crespo lucharán por sumarse a la prestigiosa lista de medallistas. No habrá mucha tregua porque hoy mismo se lanzan a las aguas del canal todos ellos (algunos incluso dos veces) para conseguir la clasificación para las semifnales. Solo el pontevedrés Pablo Crespo (representante en el C1) descansará a la espera de su turno. La jornada de hoy no debería ser un problema para ellos y todos los botes con gallegos a bordo deberían estar en las siguientes rondas.

Pero el día de hoy tendrá otro punto de interés y es que Teresa Portela se convertirá en la primera deportista española que compite en siete ediciones diferentes de los Juegos Olímpicos. Desde Sydney en el año 2000 no se ha perdido una sola cita. A sus 42 años la de Aldán vuelve dispuesta a aumentar su colección de medallas que abrió hace tres años en Tokyo cuando tal vez había menos esperanzas de que sucediese. A su legendaria carrera le faltaba ese podio olímpico que culminase una carrera brillante. Y hace tres años encontró el premio que tanto buscaba. En Japón, sumó una plata detrás de la inabordable Lisa Carrington. Fue su despedida del kayak individual y armada con su ánimo habitual se incrustó en el esperanzador K4 500 femenino que tan buenas sensaciones ha dado durante el ciclo y que también está en condiciones de pelear por una medalla en la cita parisina. Teresa, en el fondo de la piragua, aporta la experiencia y equilibra un bote donde también palea la pontevedresa Carolina García en su primera aparición olímpica.

Jornada inaugural

Hoy será un día para el estreno de muchos otros botes con gallegos. El K4 500 masculino también disputa la primera eliminatoria. Tras un último año en el que no fueron capaces de estar al nivel que se le suponía al barco capacitado para discutir el reinado mundial con los alemanes, los españoles llegan convencidos de recuperar el nivel que les llevó al podio en Tokyo.

Como en el caso del K4 femenino, lo de hoy debería ser poco más que un mero trámite, una excusa para soltar la musculatura, adaptarse al campo de regatas que ya conocen y ajustar detalles para las semifinales y final que es donde de verdad se jugarán la vida. En ese bote estarán el cangués Rodrigo Germade y el betanceiro Carlos Arévalo, que también forman pareja en un ilusionante K2 que poco después del estreno en el K4 también disputará la primera eliminatoria. La intención en ambos casos es evitar la ronda de cuartos de final y para ello tendrán que meterse entre los dos primeros de las rondas eliminatorias.

Antía Jácome y María Corvera, una de las grandes opciones de medalla en estos Juegos para España, también disputarán su primera eliminatoria en el C2 500, distancia en la que no han fallado en lo que va de ciclo olímpico.