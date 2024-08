Remontada con épica y penaltis

No hay que dar nunca por vencido a este equipo. España estará en las semifinales de los Juegos tras empatar con Colombia y ganarla en los penaltis. Marcaron Jenni Hermoso y Paredes, dos de las tres dinosaurias, como se hacen llamar. Alexia, la tercera, había llevado al equipo a Lyon. Parecía escrito. Aunque el partido empezó bien para España, golpeó Colombia. Un contragolpe de las cafeteras dejó sola a la delantera del Chelsea ante Cata Coll, que esta vez no pudo hacer nada. Lo originó una falta sobre Alexia en el centro del campo, pero no pitó nada la colegiada y lo dio por bueno también el VAR.

Tras el gol de Mayra, se acentuaron las imprecisiones y los errores, y la Roja, falta de ideas y sin continuidad, se sentía irreconocible ante una Colombia, alentada por casi toda la afición presente en el Stade de Lyon, que se crecía con el paso de los minutos y que asfixiaba con su presión alta.

No salía nada. La ocasión más clara para España fue de Salma, a pase de Alexia, con un disparo desde la frontal que mandó Tapia a córner. La doble Balón de Oro también había tenido el gol del empate en sus botas, con un remate que se marchó por encima del larguero, y Aitana lo intentó desde la frontal.

Tras cada error de España, una contra cafetera. Pavi fue una pesadilla para Olga, que sufrió mucho en defensa, y dijo basta tras lesionarse del isquio y tener que salir en camilla del campo. Ese tiempo muerto le vino bien a España, que pedía la hora y necesitaba el descanso como agua de mayo.

Nada contenta con lo que veía sobre el verde, Tomé mandó a calentar a todo el banquillo. Y dio rápidamente entrada a Teresa, que sustituyó a Patri. Pero golpeó de nuevo Colombia, y este hizo mucho daño. Había parado primero Cata el disparo de Linda, pero no pudo con el de Leicy Santos tras el rechace: 0-2. España quedó muy tocada.

Buscaba algo nuevo Tomé y apostó por pólvora arriba. Dio entrada a Alba Redondo y a Jenni Hermoso, por Olga… y Alexia.

A punto estuvo Jenni de recortar distancias con un disparo que se marchó rozando el larguero. Pero también estuvo muy cerca el tercero de Colombia. Imperial Cata ante el mano a mano contra Mayra, esta vez sí. Y llegó entonces el gol de España. Obra de Jenni tras una brillante jugada de Ona Batlle por la banda y un primer despeje de Tapia. Había avisado la madrileña, que leyó bien la jugada después de que Salma no llegase a recoger el balón en primera instancia. Lo más difícil estaba hecho. Quedaba uno más para empatar y lo marcó Irene Paredes tras un centro de Salma en el añadido para forzar la prórroga.

Sin Mayra, sin Linda, sin Leicy y exhausta por el despliegue durante todo el partido, Colombia se fue encerrando y perdiendo tiempo para tratar de resistir el asedio de España. El billete a Marsella se decidió en la tanda de penaltis. Marcaron todas para la Roja: Mariona, Eva Navarro, Salma y Aitana. Cata Coll paró el lanzamiento de Usme y Salazar lo mandó a la grada.