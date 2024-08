Marc Márquez asume que no peleará por el Mundial

Marc Márquez (Ducati), ocho veces campeón del mundo de motociclismo, actual piloto del equipo ‘satélite’ de Ducati, el Gresini Racing Team, y cuarto del Mundial de pilotos, a 56 puntos del líder ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), reconoció ayer, tras caerse marchando cuarto en la carrera al ‘sprint’ del Gran Premio de Inglaterra, que tiene “materialmente imposible” poder pelear, este año, por el título mundial de la máxima categoría “pues hay cuatro pilotos que van mucho más rápido que yo y que, en las últimas carreras, me sacan entre cuatro y cinco segundos al final del gran premio”.

Márquez ha reconocido que, pese a la caída, se siente satosfecho de su carrera “porque hemos ido muchísimo mejor en entrenamientos y hemos sabido mejorar la moto para la carrera”. Preguntado si ha perdido el tren del título, el piloto de Cervera ha sido durísimo. “Lo he dicho muchas veces: espectativas no realistas, significan frustración, pero vosotros no me creéis; pues bien, seguir ilusionados vosotros. Yo dije en Países Bajos y Alemania que no estamos preparados o en disposición de luchar por el Mundial. Solo puedes aspirar a pelear por el título cuando eres regular y rápido”.

“Yo hago todo lo que puedo. Mi equipo, también. Es más, yo creo que no siquiera estando perfectos, tenemos opciones de acercarnos a los que están delante”, concluyó Márquez. “Bueno, sí, podríamos intentarlo, pero las caídas llegarían solas”.

Pues sí, ya se puede confirmar, los dos de siempre, los dos del pasado año, los dos de Ducati, los dos más rápidos y regulares, el campeón y el subcampeón del mundo de MotoGP, el italiano ‘Pecco’ Bagnaia, y el madrileño Jorge Mártín serán los que peleen, de nuevo, por el cetro mundial de MotoGP, ya que el resto de pilotos no están en condiciones de complicarles la vida.