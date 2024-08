Jon Rahm se lanza a por la medalla

Jon Rahm afianzó sus opciones de sumar una medalla en el torneo de los Juegos Olímpicos de París después de otra buena tercera jornada en el recorrido de Le Golf National que le dejó en el coliderato y con una óptima ventaja sobre el cuarto clasificado.

El ‘León de Barrika’ volvió a brillar en el campo francés y acercó un poco más sus sueños de colgarse un metal olímpico. Un buen sábado era importante y el vizcaíno respondió con un gran golf para situarse con -14 en la cabeza de la clasificación, compartida con otro de los grandes favoritos al oro, el estadounidense Xander Schauffele, campeón hace tres años en Tokio.

Por detrás, el inglés Tommy Fleetwood aguantó y sigue al acecho a un golpe del español y el americano, mientras que a tres se encuentran el danés Nicolai Hojgaard, que dejó un descomunal -9, y el japonés Hideki Matsuyama. David Puig volvió a bajar del par (-1), pero está lejos para el domingo decisivo.

Después de dos buenos días, Rahm no aflojó en el tercero, clave para posicionarse para la ‘batalla’ final, que se presenta muy apretada y que requerirá del mismo nivel. Tras un jueves más irregular, el golfista español parece que le ha cogido el pulso a un campo del que guarda buenos recuerdos por su debut en la Ryder Cup.

Y el arranque del día fue de mucho nivel. El vasco se puso -3 tras tres ‘birdies’ tras el hoyo 7 y, pese a un ‘bogey’ en el 8, lo compensó con un cuarto ‘birdie’ para afrontar con buenas sensaciones la segunda parte del recorrido parisino.

Rahm continuó muy sólido y dos ‘birdies’ consecutivos, en el 13 y el 14, le auparon a la cabeza de la clasificación, un liderato momentáneo del que se cayó por su segundo ‘bogey’ a renglón seguido, pero un nuevo ‘birdie’ en el 17 le permitió terminar en el coliderato junto a Schauffele.

El jugador estadounidense no quiere soltar su trono olímpico y sobrevivió a un día en el que no estuvo tan fino como en los dos anteriores, pese a que se mantuvo en cabeza sobre todo gracias a un ‘eagle’ en el 14 para acabar con 68 (-3), uno menos que el inglés Tommy Fleetwood, que tampoco estuvo tan brillante. Sí lo estuvieron el danés Hoojgard, que dejó una tarjeta de 62 golpes, -9, después de un sábado sin fallos, con siete ‘birdies’ y un ‘eagle’, o el norirlandés Rory McIlroy, que hizo -5 y se colocó a cuatro de la cabeza.

Por su parte, el otro representante español, David Puig, tendrá más complicado estar en la pelea por las medallas después de acabar su tercer recorrido con 70 golpes, uno por debajo del par, después de un final con dos ‘bogeys’ que le impidió estar más arriba.

“He estado jugando bien todo el año, pero no he sido capaz de darme las mejores oportunidades en todo momento. Y en este último mes, jugar tan bien como lo he hecho y mejorar poco a poco, conseguir la victoria la semana pasada (en el LIV Golf) y darme una oportunidad esta semana también es muy, muy gratificante”, dijo el vizcaíno. Rahm agrego que “es agradable ver que las cosas han ido tan bien durante el último mes, y, después de haber ganado volver a estar en esta posición tan rápidamente, es agradable”.