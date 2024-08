Histórico doblete de Evenepoel

Ni un inoportuno pinchazo a tres kilómetros de la Torre Eiffel frenó a un Remco Evenepoel convertido en una de las estrellas de los Juegos. El chico mágico de Bélgica ya es tan y tan querido en su país que hasta se ha ganado el amor eterno de Wout van Aert, que parecía un enemigo irreconciliable y que en París se convirtió en su fiel escudero. Dos carreras ciclistas se han disputado en los Juegos y las dos las ha ganado Evenepoel, con clase, con potencia y con estilo. Ni Eddy Merckx, en sus años de gloria, hizo una proeza de tal calibre. No pasó de la 12ª posición, en 1964, con 19 años.

Evenepoel ganó en los Juegos como lo había hecho en el Mundial de 2022. O en sus dos triunfos en la Lieja-Bastoña-Lieja. O en tantas otras carreras con menos pedigrí. Atacó desde lejos, como se había hecho en la época divina de este deporte. O como hacen Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, ambos ausentes de los Juegos. Sin ellos, las carreras olímpicas se convirtieron en una autopista para el astro flamenco, con 24 años, digno sucesor en Bélgica del mito Eddy Merckx.

A 40 kilómetros para la meta se fue hacia la medalla de oro. Lo hizo sin mirar atrás. Atacó a conciencia, sin miedo, después de que Mathieu van der Poel abrió la caja de los truenos en la primera de las tres subidas a Montmartre, donde no cabía un alma. Van der Poel atacó, pero Van Aert, convertido en el ángel de la guarda de Evenepoel, fue a por él y lo neutralizó para marcar el camino del ataque demoledor del astro de todos los belgas, sean flamencos o valones.

Los últimos kilómetros se convirtieron en un concierto para solista de Evenepoel que corría a ciegas. Una cosa es prohibir los pinganillos, la comunicación entre el corredor y su director, y la otra es dejar a los ciclistas sin referencias, sin saber el daño que está haciendo o si hay rivales que están a punto de capturarlo.

A Evenepoel no lo capturaba ni la moto de la televisión francesa, a la que pedía tiempos mientras Valentin Madouas, uno más de los franceses que parecen competir contagiados por el espíritu olímpico de París, se enganchaba a su rueda para resistir como pudo hasta que quedaban 10 kilómetros para decidir las medallas. Sabía Madouas que todo lo que soportara detrás de Evenepoel era un impulso hacia la plata que consiguió en otro día de fiesta para los franceses. Christophe Laporte logró la medalla de bronce como el más rápido del primer grupo perseguidor, en una prueba que por detrás de Evenepoel se había convertido en un caos hasta para la realización televisiva.

Cuando pareció que ya tenía la victoria a su alcance llegó una escena para dar la vuelta al mundo. Pinchó la rueda trasera. Quedaban 3,8 kilómetros y no llegaba el coche del seleccionador belga. Evenepoel chillaba. Se desesperaba creyendo que podía perder la medalla de oro. Ni la avería lo iba a frenar. Casi tuvo medio kilómetro para celebrar la victoria, para levantar la bici en la misma línea de meta y para colgarse el segundo oro después de ganar la contrarreloj olímpica. Los españoles, discretos: Álex Aranburu (18º), Juan Ayuso (22º) y Oier Lazkano (35º).

A la conclusión de la prueba Evenepoel reconocía que “ha sido un drama. Estar casi seguro de ganar a falta de 4 km y luego pinchar una rueda no ayuda a aliviar el estrés y la emoción del momento, pero menos mal que la reacción fue rápida y pude continuar”. Un triunfo más, pero muy especial para el ciclista de Aalst, de 24 años, quien ya cuenta con 58 triunfos comoe profesional, entre ellos los Mundiales de crono y ruta, la Vuelta a España y dos Liejas. “Ganar dos medallas de oro en París es un sueño hecho realidad, una vez más. He conseguido todo lo que quería conseguir este mes, terminar tercero en el primer Tour de Francia y el doblete de oro. Mi temporada no puedo describirla”, dijo emocionado.