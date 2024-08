Biles sigue en el cielo y Ray Zapata cae con honor

Que siga saltando aún más alto. Más lejos. Ganando más finales. Y colgándose más oros. Eso, quizá, no haya cambiado tanto respecto a aquella jovencita que asombró en los Juegos Olímpicos de Río, donde ganó cinco metales, cuatro de oro. En París, ya ha conquistado tres oros (equipo, concurso completo y, este sábado, salto). Y puede conseguir dos más en las finales de barra de equilibrio y suelo.

Con una sonrisa que no la abandona y atrás, en ese armario que nunca abre, los demonios que tanto la amenazaron en los Juegos de Tokio, Simone Biles está disfrutando en París como la niña que siempre fue. Como aquella que admiraba el póster de Zac Efron de su habitación y trataba de vivir una vida de adolescente normal.

Atrás la desorientación, pero no el miedo a fallar (ella suele decir que para afrontar el Yurchenko doble carpado, su primera elección otra vez, siempre debes tenerlo ante lo peligroso que es), Simone Biles volvió a deslumbrar en el salto. Estando ella a su nivel, resulta una gimnasta del todo inalcanzable para el resto. La mejor gimnasta de siempre ganó el concurso con 15.300 (15.700 el primer salto, pese a una décima de penalización, y con una dificultad de 6.400; 14.00 el segundo).

Fue un desenlace similar al de la final del concurso completo, donde las gimnastas exploran su perfección en los cuatro elementos, Biles peleó el triunfo desde una posición humana. Y con Rebeca Andrade pisándole los talones hasta sus últimas acrobacias en el tapiz. “Ya no quiero competir más con Rebeca, estoy cansada”, bromeaba Biles. “Nunca había tenido a una atleta tan cerca y me puse nerviosa. Tengo que sacar la artillería pesada”, dijo con su característica sonrisa decidida. Y lo hizo en la final de salto. Estética, impecable.

Ya son siete medallas de oro las que tiene Simone Biles en Juegos Olímpicos. Peleará por llegar a las nueve en París, que era la frontera que le habían marcado hace años para que cazara a la gimnasta rusa Larisa Latynina.

El deporte es demasiado cruel. Y pocas disciplinas castigan tanto como la gimnasia, donde no alcanzar la presunta perfección te castiga al purgatorio. Ray Zapata, el gimnasta español, estaba clavando todas sus diagonales. Ante cada una de sus piruetas, ganaba aún más confianza. No se vislumbraban errores. Hasta que llegó la última diagonal. EL doble mortal en plancha. Y en la caída, el pequeño error. El pie izquierdo tocó por unos centímetros la zona azul de la pista, frontera entre el cielo y el infierno para el gimnasta. Los jueces no lo vieron claro. Convirtieron sus largas deliveraciones en una tortura insoportable para Zapata y sus entrenadores. Hasta que emitieron su sentencia. Zapata, el primero en competir, ya sabía que no revalidaría la medalla de plata conseguida en los Juegos de Tokio.

Fueron duros los jueves. Dieron al gimnasta español una puntuación de 14.333, muy lejos de los 14.600 que había conseguido hace una semana en la clasificación y que había multiplicado su ilusión por volver a llevarse un metal. El juicio fue implacable. El maldito pie le costó una décima de penalización. Y también vio rebajada tanto la nota de la dificultad como de la ejecución respectó a la clasificatoria.

“¿Qué más puedo pedir? ¡Estoy muy bien! No me puedo quejar. Podía haberme caído de culo, y no lo he hecho. Clavé todas las series. En la última, parece que me salí de la pista. Pero ni me acuerdo”, relató Zapata, que se mostró orgulloso: “Hay que tener un par para salir el primero en una final olímpica. Creo que lo defendí bien. Y mis hijos me han visto competir”.