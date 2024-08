Nuevo cisma en el Rápido de Bouzas

No cabe duda que en el Rápido de Bouzas no olvidarán con facilidad este 2024. Si en el mes de marzo el club vivía un tsunami con el plante, y posterior marcha de varios entrenadores que pedían la marcha del presidente; ahora la polémica llega con la confección de la primera plantilla, que la próxima temporada jugará en Preferente.

El pasado lunes, los jugadores fichados en verano llegaban al Baltasar Pujales para hacer la primera sesión de preparación. Los diecinueve jugadores comprometidos (el club había cambiado toda su plantilla) se encontraron con que el club no les dejaba entrenar si antes no firmaban sus contratos. Pero para ello la plantilla debería aceptar una reducción del 35% del sueldo que habían pactado con los directivos, algo que no aceptaron. El club decidió entonces prescindir de todos ellos y que sea el equipo de Segunda Autonómica, que la temporada pasada logró el ascenso, el que represente al club en Preferente.

Ayer, los diecinueve jugadores perjudicados, emitieron un comunicado en el que indican que “el club ni hizo ningún esfuerzo por proponer alternativas ni intentar llegar a aun acuerdo para solucionar la situación”.

La nota finalizaba indicando que “queremos expresar nuestra decepción y preocupación por cómo se ha gestionado esta situación y pedimos a la afición y al público en general que comprensan nuestra posición. No buscamos confrontación, sino simplemente ser tratados con el respeto y la justicia que todo profesional merece”. Los jugadores se quejan de que además se ven ahora sin equipo cuando la mayoría de clubes de la categoría ya han completado sus plantillas con lo que resulta complicado encontrar hueco a estas alturas del verano.

El club respondió con otra nota, en la que indicaba que tras la reunión de la directiva del martes “se aprobó un presupuesto adaptado a la nueva categoría y las posibilidades del club. Ante la propuesta de presupuesto del entrenador para la temporada 24/25, y viendo que no se podían soportar esos emolumentos a los jugadores, se decidió por parte de la junta, incluidos padres de jugadores que militan en equipos inferiores y en las escuelas del Rápido, prescindir de ese equipo propuesto y subir al equipo amateur para hacer frente a la nueva temporada en Regional Futgal. Tenemos que puntualizar que en ningún momento hay contratos firmados con ningún jugador propuesto por el entrenador, y que la presidencia o directiva del club no ha firmado ningún pre-acuerdo con ningún jugador. El entrenador no tenía potestad ninguna para firmar ni comprometer en nombre del club. No hay ningún tipo de vinculación del club con dichos jugadores propuestos por el entrenador. No existe contrato alguno firmado por el Rápido de Bouzas, es decir por el presidente, ni ningún directivo. El Rápido de Bouzas CF jugará la próxima temporada en Preferente Futgal con el segundo equipo amateur y espera seguir formando y sacando jugadores de su cantera, como lo ha hecho durante los más de 100 años de existencia”.