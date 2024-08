Una despedida llena de orgullo

Por segundo año consecutivo, Canadá ha vuelto a cruzarse en el camino de España para apearla de una competición. En esta ocasión, la ajustada derrota supuso no solo la despedida a los Juegos Olímpicos, sino también el adiós al baloncesto de Rudy Fernández en una última lección de lo que es defender con orgullo una camiseta.

Los de Scariolo cayeron con las botas puestas. Tanto fue así que ni siquiera el haber ganado tres de los cuatro parciales, le sirvió para lograr una victoria que se había convertido en el único pasaporte posible para acceder a cuartos de final tras el triunfo previo de Grecia sobre Australia por 71-77.

Los dos equipos salieron dispuestos a una batalla física en la que perdería el primero que diese un paso atrás. En ese fragor, los del español Jordi Fernández dieron primero. La defensa de Lu Dort sobre un Lorenzo Brown que parecía estar en Albacete en lugar de en Lille, deslabazó los primeros ataques españoles.

Juancho Hernangómez y Rudy Fernández en el banquillo. / EFE

Scariolo tenía claro que había que igualar la energía y lo logró con la entrada de Garuba y Alberto Díaz, pero ni siquiera el control del rebote le permitía salir de números rojos en el marcador. Los soldados de la hoja de arce tenían claro que iban a hacer todo lo posible para que la teórica superioridad rival en la pintura no encontrase sus tiempos. A ello contribuyó también el desacierto en los tiros de tres hasta que Llull apareció con sus brotes verdes para cerrar el primer cuarto con empate.

El pedigrí NBA de los canadienses se impuso en el segundo periodo con acciones individuales de gran calidad. Ni siquiera el cambio a defensa zonal de Scariolo perturbó su velocidad crucero. Mientras los españoles se perdían en la impotencia para generar ventajas en ataque, Shai Gilgeous-Alexander tiraba de su infinita clase para dejar un marcador más que preocupante al descanso de 49-38.

La defensa española se reblandeció en exceso en los primeros compases de la segunda parte. Los norteamericanos campaban a sus anchas por la pintura (56-42) para alcanzar la máxima diferencia. Los triples minimizaron los daños y también la vuelta de Garuba al tapar muchas vías de agua.

Llull fue uno de los que sostuvieron ofensivamente al equipo. / EFE

Con esperanzas se llegaba al último cuarto, aunque nada más empezar se confirmó la desaparición de Lorenzo Brown en esta Olimpiada, así como la irrupción de un Darío Brizuela que se echó a la selección a la espalda con talento, carácter y acierto (68-63). A la exhibición del escolta del Barcelona se unió el enorme trabajo de Jaime Pradilla en los dos lados de la cancha.

Después de remar contra todo para igualar los guarismos (82-80) a poco menos de un minuto, la permisiva defensa de la pintura permitió a Canadá generar un triple de un poderoso Barret (85-80). Llull dio respuesta desde la misma distancia (86-85), pero faltaban apenas 3 segundos y Gilgeous-Alexander puso la puntilla desde el tiro libre con toda España implorando que la última “mandarina” de Llull fuese salvadora sin resultado.

Ficha del partido:

Canadá 88

Shai Gilgeous-Alexander (20), Dort (0) Brooks (13), Barrett (16), Powell (9) –cinco inicial– Alexander-Walker (1), Ejim (0), Murray (4), Lyles (3), Olynyk (2), Nembhard (18), Birch (2).

España 85

Lorenzo Brown (4), Abrines (12), López-Aróstegui (2), Aldama (7), Willy Hernangómez (10) –cinco inicial– Garuba (2), Rudy Fernández (0), Pradilla (10) Juancho Hernangómez (8), Díaz (0), Llull (13) y Brizuela (17).

Parciales por cuartos: 19-19; 30-19 (49-38); 15-18 (64-56); 24-29 (88-85).

Árbitros: Ademir Zurapovic (BIH), Julio Anaya (PAN) y Gatis Salins (LAT). Sin eliminados.

Incidencias: Tercer partido del grupo A del torneo de baloncesto de los Juegos de París 2024 disputado este viernes en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, en las afueras de Lille, ante 26.133 espectadores.

Sergio Scariolo: “Encontramos fórmulas para poder competir”

Sergio Scariolo, se mostró “orgulloso” de España y de la lección de entrega y sacrificio para una vez más “competir hasta el final. Tengo el corazón lleno de orgullo por cómo este equipo ha competido hasta el final, casi cuesta creerlo, hemos quedado a un tiro de poder ir a la prórroga contra un rival que con buen criterio todos dan el segundo puesto del ranking”. Añadió que “me cuesta pensar que pudiéramos haberlo hecho mejor. Lógicamente estoy algo triste por la derrota. Tampoco hemos tenido suerte ni en los emparejamientos del grupo ni en llegar con dos jugadores tan importantes como Santi y Rudy tocados a este partido”.

España se despidió con orgullo. / EFE

Por otro lado, Scariolo, que felicitó a Canadá, destacó la capacidad de su equipo de encontrar sus opciones. “Hemos podido encontrar fórmulas alternativas y podido competir hasta el final, incluso coger once rebotes más que ellos, que es un dato que más que otro refleja el orgullo competitivo con el que el equipo ha luchado”, dijo.

Además, el seleccionador tuvo palabras de elogio hacia un Rudy Fernández que, en su despedida de sus sextos Juegos, puso fin a su carrera. “A Rudy le he despedido dándole las gracias, ha sido un privilegio entrenarle, creo que muy pocos jugadores habrían querido jugar hoy en sus condiciones, pero él sí, y le debíamos salir del baloncesto y sus sextos Juegos Olímpicos como un jugador que se ha esforzado al máximo como ha hecho durante toda su carrera. Es un ejemplo que tenemos que seguir”, reconoció.

Rudy Fernández: “Que no haya más torneos se echará de menos”

Rudy Fernández, internacional español que se retira del baloncesto a sus 39 años, destacó tras perder ante Canadá que el equipo luchó “hasta el final”. “Me voy habiendo intentado lo que he intentado siempre, ayudar al equipo”, añadió el veterano jugador, que dijo irse con tristeza y paz: “Paz porque llega el momento de estar tranquilo con la familia, y tristeza porque he vivido muchísimas cosas con esta selección y el baloncesto, y que ya no haya más torneos ni viajes, tiene ese ambiente de tristeza y el equipo se echará de menos”.