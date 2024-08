Hassan quiere ser Zatopek

La neerlandesa de origen etíope Sifan Hassan confirmó que defenderá en París sus títulos olímpicos de 5.000 y 10.000 metros, y que a esas dos distancias añadirá el maratón en busca del triplete de medallas en la ciudad francesa, como hizo hace 72 años el checo Emil Zatopek.

Hassan, de 31 años, repite de esta forma tres distancias, igual que hizo hace tres años en Tokio, aunque en esta ocasión sustituye los 1.500 por el maratón. En la capital japonesa se colgó el oro en 5.000 y 10.000 y el bronce en los 1.500.

El nuevo reto en París, además de por el desgaste físico, añade el objetivo de una recuperación rápida al tener la final de los 10.000 el viernes 9 de agosto a las 20:55 y el maratón el domingo 11 a las 8:00, lo que supone apenas 34 horas de separación entre ambas pruebas.

“He optado por correr tres pruebas porque tengo claro que será posible. Hay un día de descanso hasta el maratón. He hecho muchos kilómetros, he mejorado mi velocidad y por la experiencia que llevo creo que no es imposible”, dijo Hassan en conferencia de prensa.

La atleta neerlandesa, que aspira a ser la primera mujer en lograr este doblete, ha tomado como referente al checo Emil Zatopek, que en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 ganó los 10.000 el 20 de julio, los 5.000 metros el 24 y el maratón tres días después.

“Soy una gran admiradora de él. He visto dos veces su película, es apasionante”, comentó Hassan.

El estreno hoy viernes de Hassan en las eliminatorias de 5.000 metros es uno de los grandes alicientes de la primera jornada en la que también pisarán la pista los aspirantes a liderar la velocidad mundial y al noruego Jakob Ingebrightsen que disputará las eliminatorias de 1.500 metros en una edición en la que tiene previsto doblar esa distancia con los 5.000 metros.