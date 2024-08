“Hay frustración, pena y rabia”

Como una pequeña broma del destino o un acto de justicia. De cualquier modo se puede interpretar. La gallega Támara Echegoyen y su compañera Paula Barceló cerraron ayer su participación en la clase 49er FX con una victoria, pero sin lograr el objetivo de meterse en la Medal Race. Lejos de lo que imaginaban antes de iniciar una competición en la que nada les ha salido. Se enfrentaron al régimen de vientos que menos le gustan y en el campo de regatas parecía que se alineaban las circunstancias siempre en su contra.

Para meterse entre los diez mejores necesitaban una buena ronda de mangas (se celebraban tres cada día), pero no había manera. Arrancaron con un decepcionante 17 al que siguió un 11. Ya estaban virtualmente eliminadas, pero justo en su manga de despedida encontraron las condiciones ideales y su auténtico nivel para sumar una victoria, la única en Marsella. Las regatistas no ocultaban a la conclusión de la última manga lo contradictorio de la situación: “Tengo una mezcla de sensaciones. Ha sido una semana dura en la que hemos luchamos cada metro, pero no salía, pasa en el deporte y sobre todo en la vela. Creo que fue un final perfecto, después de unas regatas tan duras, acabar del modo en que lo hicimos no es capaz cualquiera. Para nosotras era muy importante que la gente viese el equipo que somos y lo que podemos hacer. Hay veces en las que el resultado no acompaña y hay que ser realistas con las situaciones y gestionar emociones. Para nosotros es importante porque realmente ponemos el alma en ello, en nuestra vida el día a día es de muchísimo trabajo, muchas horas, solo para jugártelo en una semana y en cuatro días y a veces no se valoran nuestras sensaciones cuando no conseguimos lo que realmente buscamos. Es muy difícil de comprender todo lo que hay detrás, toda la gente que empuja. Terminar ganando una regata en la forma en que lo hicimos me llena de satisfacción y creo que tenemos que quedarnos con eso. Nos prometimos que íbamos a terminar los Juegos Olímpicos demostrando quienes éramos y así ha sido”, explicaba Támara Echegoyen.

La gallega explicaba que uno de los mejores sensaciones que se llevan es la reacción de buena parte de los rivales que acudieron a felicitarles por lo que habían conseguido en la última manga: “La flota y los entrenadores se han acercado a darnos la enhorabuena y eso es algo que me llena porque no siempre se consigue en el mundo del deporte tener el respeto de cada uno de los adversarios y los entrenadores y eso es el mundo del deporte”. Echegoyen resumía: “Hay frustración, hay rabia y hay pena, pero esto es el deporte y podemos vivir hasta la parte amarga disfrutando de lo que realmente vivimos en el agua”.

Botín y Trittel

Diego Botín y Florian Trittel, componentes del 49er español en los Juegos Olímpicos de París 2024, se han clasificado este miércoles como primeros para disputar el jueves la ‘Medal Race’, en la que si acaban sextos se asegurarían estar en el podio de las medallas.

El cántabro y el catalán ya concluyeron primeros el martes después de una gran jornada en la que firmaron un tercero y dos segundos, mientras que en esta estuvieron mas irregulares e hicieron un 15, 12 y 6, aunque han aguantado el liderato provisional, pese a que ya con una puntuaciones muy ajustadas entre los primeros clasificados.

Botín y Trittel, plata mundial en 2022 y bronce en los Mundiales de 2023 y 2024, tienen ahora 68 puntos y les siguen los irlandeses Robert Dickson y Sean Waddilove (73) y los neozelandeses Kale McHardie y William MacKenzie (76).

En cuarta posición se han situado los estadounidenses Ian Barrows y Hans Henken con 80, por lo que en la ‘medal’, que puntúa doble, a los españoles les vale un sexto puesto par asegurar el bronce.