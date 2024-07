La exclusión del estadio de Balaídos como sede del Mundial 2030 todavía no es un capítulo cerrado. Después de que trascendiese que Vigo se quedaba fuera en favor de A Coruña al haber conseguido una puntuación inferior, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) y principal señalado del Concello olívico, ha dejado una puerta abierta a que la ciudad del sur de Galicia acoja partidos del torneo global dentro de seis años.

"Galicia ha presentado dos sedes y una de ellas (Vigo) no ha reunido la puntuación necesaria en base a los baremos establecidos por FIFA para estar entre las quince", expresó Louzán, que añadió: "Me gustaría, ojalá así sea, que en ese recorrido hasta el 2030 también pueda ser incluida igual que en el caso de Valencia. Traslado mi reflexión para que se profundice respecto a la situación de estas ciudades. No ha sido en ningún momento la RFEF la que ha excluido a nadie. Hay un grupo de trabajo conjuntamente con el CSD. Reflexiono que se diga si este es un camino cerrado o si Valencia y Vigo pueden alcanzar esa meta, que esa opción puede estar abierta". Louzán hizo estas declaraciones durante el turno de ruegos y preguntas de la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF),

Vigo insiste en que la Federación Española no aclara los baremos de puntuación

Javier Pardo, teniente alcalde y concejal delegado del área de Fomento y Servicios del Concello de Vigo, criticó este martes que, diez días después de reclamarlo por escrito al comité organizador de la Federación Española de Fútbol (RFEF) para el Mundial 2030, siguen sin conocer las puntuaciones otorgadas a las sedes que presentaron sus candidaturas para acoger partidos en España.

"A día de hoy, el Concello no ha recibido ninguna notificación ni ninguna comunicación oficial de este comité organizador. Seguimos sin saber cuáles fueron los criterios de puntuación para que Balaídos no sea una de las sedes del Mundial", denunció Pardo.

Por ello, el concejal de Vigo exigió a la RFEF que desvele los baremos de puntuación para la asignación de las 11 sedes de España, ya que, a su juicio, el Consejo Superior de Deportes (CSD) no tiene responsabilidad en este caso.

"¿Qué tiene que ocultar el señor Louzán? ¿Por qué miente? ¿Qué es lo que no nos quiere decir a la ciudad de Vigo?", se preguntó Javier Pardo, que acusó al dirigente federativo de "ocultar" dicha información por su interés propio.