“Yo estaba contenta con la plata; que no parezca...”, matiza Carlota Salgado. Nunca cansan las medallas secundarias ni los escalones bajos del podio. Incluso a ras de suelo cualquier resultado justo dignifica el esfuerzo. Pero a Carlota, confiesa, le apetecía subirse a lo más alto por derecho propio, sin limitarse al posado conjunto para la foto, y comprobar cómo luce un oro en la pechera. La viguesa había sido subcampeona española de altura en categoría sub 16 e igualmente subcampeona durante tres años consecutivos en pruebas combinadas –las dos convocatorias sub 18 y la primera sub 20–. En Castellón, Carlota ha saciado su intriga. El Dorado existe y es tal cual lo había soñado. “Otro color venía bien”, resume.

A la atleta del Celta, más incluso que la victoria, le alegra la valoración en sí de su rendimiento. En el estadio Gaetà Huguet ganó el heptatlón con 4.939 puntos, su plusmarca personal, superando a Celia Marcos (4.878) y Paula Ruiz (4.849), ambas del Municipal Arganda. Sus resultados: 15.07 en 100 metros vallas, 1.69 en altura, 9.96 en peso, 25.80 en 200, 5.21 en longitud, 37.33 en jabalina y 2:30.19 en 800.

“Si digo la verdad, cuando llegue a España, hace dos meses, ni concebía poder hacer marca personal. Me da rabia no haber llegado a los 5.000 puntos. Podría haberlo hecho. Pero estoy contenta”, evalúa Carlota. El año pasado fichó por Belmont University, en Nashville, donde conjuga el deporte con estudios de Psicología y Gestión Deportiva. En Estados Unidos se perdió la temporada de pista cubierta por una tendinitis en un pie. La parte posterior de la rodilla la limitó al aire libre. Regresó a Vigo a mediados de mayo, al concluir el curso, todavía con molestias. David Gómez, su entrenador de siempre, la esperaba para preparar el Campeonato de España. Hace dos semanas le empezó a molestar el cuádriceps. Un dolor que se le reprodujo el sábado, al acabar las vallas. En el 200 ya compitió vendada.

Carlota, compitiendo en Estados Unidos. / Cedida

Su actuación en la pista castellonense adquiere su auténtica dimensión a la luz de semejantes condicionantes. Carlota ha roto su frontera particular en jabalina y la igualó en altura. De hecho, ese 1.69 fue la cifra que le valió la plata en la colchoneta de Gallur, en 2020. “Creo que la altura y la jabalina fueron las claves para ganar”, señala. “No confiaba en hacer marca en altura. Llevaba cuatro años estancada. Volver a igualarla ahora es la demostración de que he progresado realmente. En jabalina también llevaba atascada varios años ya. Los entrenamientos estaban yendo bien y se confirma que soy capaz de lanzar a esa distancia. Es un chute de energía”.

En ningún heptatlón se alcanza la perfección. Aplicando el mismo aforismo que al decatlón, son siete posibilidades de fallar. Carlota identifica con claridad sus deslices: “No considero que haya sido una combinada perfecta. Vallas y longitud fueron pruebas que no me salieron del todo bien, al nivel de cómo había estado entrenando”. La viguesa sufrió un tropezón en vallas. En longitud, dos nulos limitaron sus posibilidades.

La céltica, obligada a modificar sus planes, viajaba ayer en autobús a Madrid para tomar el avión a Peinador. “Vacaciones, por fin”, exclama sobre lo inmediato. “Ha sido un año de cambios, duro, de bastantes altibajos, con momentos bonitos y otros difíciles. Haciendo balance, no estoy feliz con lo que pasó en Estados Unidos, pero sí con este Campeonato de España y con lo que he conseguido estos dos meses”. El 17 de agosto tomará otro vuelo, a Nashville. Muchas otras aventuras la aguardan.