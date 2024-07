Antonio Serrat, en un río de dudas

Antonio Serrat se acostó anoche sin saber si hoy se estrenará en un triatlón olímpico. La contaminación del río Sena, agravada por las lluvias de los últimos días, ha hecho que la prueba pueda sufrir un aplazamiento o incluso la supresión del segmento a nado.

Antonio Serrat, durante el Campeonato del Mundo de Yokohama. | // TOMMY ZAFERES

En medio de la incertidumbre existente, Antonio Serrat debuta en unos Juegos Olímpicos siguiendo la estela de las leyendas del triatlón gallego, Javier Gómez Noya e Iván Raña. Después de haber estado muy cerca de clasificarse para Tokio 2020, donde solo la limitación de plazas por país le privó de su sueño, este año, después de mucho esfuerzo, ha logrado la plaza. “Siento una enorme satisfacción, pero también entiendo que el sueño no se ha cumplido hasta que llegue a París y se dé la salida. Hasta entonces no me lo creeré”, comentaba el vigués que llega a París en el puesto doce en el ranking olímpico de la Unión Internacional de Triatlón

La competición, sin embargo, ha quedado en un segundo plano durante los días previos por culpa del debate provocado por el estado del río, escenario impresincindible en esta prueba. Tras más de un siglo en el que la alta concentración de Escherichia coli del río Sena impedía la natación por su potencial peligro para la salud, la organización de los Juegos Olímpicos, el Ministerio de Deportes francés y la alcaldía de París se pusieron manos a la obra para permitir la realización de la prueba en un espacio tan icónico. El pasado 17 de julio, y tras 1.400 millones dólares invertidos en la limpieza de las aguas desde 2016, la alcaldesa, Anne Hidalgo, se sumergió en el río para confirmar su salubridad. Sin embargo, ese aparente éxito no tardó mucho en ser cuestionado. Con posterioridad al mediático baño, el análisis realizado por las autoridades sobre la pureza del agua demostró que la concentración de bacterias E. coli era superior a la máxima permitida por la Autoridad Regional de Salud en 2023.

Casi de forma milagrosa, en las últimas semanas, la calidad del agua mejoró, rozando los límites permitidos, pero habilitando el Sena para las pruebas de triatlón y natación en aguas abiertas. Las emisiones de combustible y la suciedad creada durante la ceremonia de inauguración, sumadas a las lluvias de estos últimos días en la capital francesa, han afectado negativamente en la calidad del agua. Con estos últimos contratiempos sobre la mesa, el comité de competición determinará en una reunión extraordinaria si se realiza el triatlón o se pospone al 2 de agosto. La posibilidad de que ese día la prueba se reduzca a un duatlón también está entre las opciones a valorar. Esta será la última opción y solo se llevará a cabo si continúa el mal estado del agua en esa fecha. Esta arriesgada medida de eliminar la natación supone un contratiempo para los deportistas y para Antonio Serrat, que la considera “dañina para la imagen del triatlón”. “Espero que no ocurra, se podría hacer otro día, aunque nosotros nos levantaremos mañana –por hoy– para competir”, aseguraba el vigués horas antes de conocer el veredicto de la organización.

Independientemente de que se termine realizando la natación, los triatletas ya han sufrido las primeras consecuencias del mal estado del Sena. Las dos sesiones de entrenamientos organizadas fueron canceladas, evitando que los deportistas puedan conocer de primera mano las corrientes y fuerza del agua, dos elementos determinantes en este tipo de competiciones y, por tanto, que se abra un sinfín de posibilidades sobre cómo abordar la prueba.

La batalla anfibia

Si nada cambia del plan inicial, a las ocho de mañana, los 55 deportistas clasificados saldrán del pontón sobre el agua, bajo el puente de Alexandre III, para iniciar el kilómetro y medio a nado. Este estará dividido en dos tramos, una primera vuelta de 910 metros y una segunda de 590. De vuelta en el puente, se inicia el circuito de ciclismo, un recorrido en bicicleta de cuarenta kilómetros por algunas de las calles más emblemáticas de París.

El itinerario comienza en la avenida Winston Churchill, frente al Grand Palais y el Petit Palais, donde llegarán a la intersección con la avenida de los Campos Elíseos, la principal arteria de París. Pasarán por el Arco de Triunfo y, tras un cambio de sentido en la estación de Porte Mallot, tomarán un desvío por la avenida Montaigne hasta la calle François Premier. Siguiendo dicha calle llegarán al puente de los Inválidos y conectarán con el muelle de Orsay, permaneciendo a la ribera del Sena hasta la bifurcación con el boulevard de Saint-Germain. Rodearán las zonas aledañas del museo de Orsay y se incorporarán de nuevo a las orillas del río para llegar, a través del muelle de Valéry Giscard d’Estaing, al punto de partida, el puente de Alexandre III. Un total de 5.715 kilómetros que recorrerán en siete ocasiones para completar los cuarenta kilómetros estipulados.

Para poner el broche a la competición, y desde ese “campo base” en el puente, cuatro vueltas de 2.500 metros por parte de las mismas calles que el tramo en bicicleta: puente de Alexandre III, avda. Winston Churchill, avda. Campos Elíseos, estación de Porte Mallot, Arco del Triunfo, avda. Montaigne, calle François Premier, puente de los Inválidos, muelle de Orsay y regreso al Alexandre III.

Este trazado urbano, en el caso de que la prueba se cambiase de día o se reduzca a un duatlón, se mantendría intacto. En cualquier caso, todo está en manos ahora de la organización que se enfrenta a la primera gran crisis de estos Juegos: tratar de evitar el escándalo que supondría no cumplir con uno de los grandes atractivos de la candidatura.