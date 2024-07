El viento da la espalda a Támara

Le va a costar a Támara Echegoyen y a Paula Barceló meterse en la pelea después de una jornada como la de ayer. Las primeras tres mangas de la clase 49er FX estuvo marcada por las malas condiciones de viento, muy flojo, una situación en la que la pareja española no se siente cómoda como quedó patente ayer. El Comité de Regatas retrasó el comienzo de la competición y acabó por dar el banderazo de salida a la primera manga en unas condiciones que apenas superaron los seis nudos de viento. El mínimo para competir. Y Echegoyen y Barceló no tardaron en demostrar que era una situación en la que no están a gusto. Ellas necesitan algo más de intensidad. Eso se demostró con los puestos conseguidos en las tres mangas: 19, 15 y 14. Teniendo en cuenta que hay veinte barcos en competición Echegoyen y Barceló finalizaron en la decimonovena posición.

Imagen de la flota de 49er ayer. | // AP

Es verdad que queda un mundo, que hay que hacer un descarte (en el caso de las españolas con seguridad será ese 19 que consiguieron en la primera regata de ayer) y que hay tiempo para recuperar, pero lo sucedido ayer parece más que un pequeño aviso para ellas. Hoy confían en que mejore la situación y poco a poco ir encontrando las condiciones para hacer buenos resultados y que eso vaya impulsándolas.

Las regatistas reconocieron que no ha sido el mejor día después de acabar decimonovenas y penúltimas en la clasificación tras las tres regatas disputadas, pero también quisieron ser positivas al considerar que cogerán enseñanzas de los errores cometidos.

Echegoyen, al final de la jornada en las aguas de Marsella, apuntó que se cometieron “errores” pero que servirán “de aprendizaje”, además de recordar que esta es una competición queda mucho en juego: “Nos preparamos cada día para conseguir nuestro mejor resultado y evidentemente hoy no ha sido uno de estos días, pero creo que más que quedarnos en los errores que hemos cometido, como necesitar más determinación en las salidas, vamos a quedarnos con los aprendizajes, y si hoy aprendimos a gestionar un viento como este, esto nos dará muchas ganancias. Siempre dijimos que Marsella iba a ser complicado y estamos en una competición de doce mangas, hay muchísimos puntos en juego y lo que está en nuestras manos es seguir trabajando. El viento ha sido bastante marginal, esperábamos que al menos tuviéramos siete nudos. Pero ha sido el mismo viento para todas y hubo quien pudo desarrollarlo mejor. Hemos tomado nota y la actitud es afrontar lo que tenemos y hacerlo lo mejor posible”.

Tras esta primera, la clasificación la encabeza la embarcación neerlandesa (Odile Van Aanholt y Annette Duetz), seguida en segunda posición por la francesa (Sara Steyaert y Charline Picon) y en tercera por la alemana (Marla Bergmann y Hanna Wille).