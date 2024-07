Russell, descalificado por 1,5 kilos de menos

Mercedes se había escondido en Bélgica, en seco y en mojado, pero con un sol radiante George Russell y Lewis Hamilton dieron un recital en Spa-Francorchamps. Con un ritmo demoledor y menor degradación que sus rivales, las flechas plateadas sellaron un doblete que la FIA desarboló en los despachos, descalificando a Russell después de la carrera y concediendo a Hamilton su 105º triunfo.

Russell besa el trofeo antes de conocer su descalificación. | // OLIVIER MATHYS

Russell no merecía este final tras su heroica defensa ante su compañero, que fue el primer sorprendido por su estrategia a una sola parada. Pese a llegar al tramo final con sus neumáticos tras 33 vueltas, consiguió mantener a raya a Hamilton y llevarse la que creía que iba a ser su segunda victoria del año.

Tras la carrera saltaron las alarmas cuando el director de carrera de la FIA, Jo Bauer, remitió a los comisarios una nota advirtiendo de la posible infracción del Mercedes, que no había superado las verificaciones técnicas al no alcanzar el peso mínimo permitido (1,5 kilos por debajo). Reglamento en mano, la descalificación de Russell estaba clara. La explicación más probable apuntaba al desgaste excesivo de los neumáticos, que habrían restado peso al coche.

La decisión de la FIA otorgó el triunfo a Hamilton y permitió ganar una posición al resto de pilotos. Piastri ascendió al segundo puesto y Leclerc, que había arrancado en la pole también de rebote, por la penalización a Verstappen por cambiar elementos del motor de su Red Bull, pudo celebrar otro podio para Ferrari.

Verstappen protagonizó una gran remontada desde la undécima plaza, aunque sin poder culminarla con éxito absoluto, lejos de la superioridad exhibida en años anteriores, cuando encadenó tres victorias en el circuito más técnico del calendario. Volvió a quedar patente que su Red Bull ya no le permite campar a sus anchas.

Leclerc se defendió con una salida impecable, mientras Hamilton se zafó de Checo Pérez para situarse segundo, a la estela del Ferrari y con más ritmo. Sainz, el único de los pilotos delanteros que apostó por neumáticos duros, escaló al sexto puesto, mientras Verstappen ganó tres plazas de golpe.

En solo tres vueltas Hamilton se situó al frente de la carrera. Solo las decisiones del muro de Mercedes impidieron que lograra su victoria en pista y no en los despachos. Según él, el equipo no le advirtió de las intenciones de Russell y cuando supo que no iba a parar más, ya era tarde para darle alcance.

Red Bull sacrificó a Pérez para hacer labor de equipoy Ferrari fulminó las opciones de Sainz, que llegó a liderar la carrera y acabó acatando una segunda parada tras dar solo ocho vueltas con medios. El piloto español adelantó a Pérez y Fernando Alonso volvió a puntuar con un noveno puesto (octavo) que logró gracias una única parada improvisada “a la desesperada, porque no teníamos ritmo”. El asturiano ya advirtió que noveno es lo máximo a lo que puede aspirar el actual Aston Martin.

La F1 afronta un largo parón estival para regresar en Zandvoort, en casa de Verstappen, que será escenario del GP de los Países Bajos, del 23 al 25 de agosto.