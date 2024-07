Prado y Herlings aprietan el Mundial

El anunciado espectáculo en la arena de Lommel (Bélgica) no defraudó. El esperado momento de revancha deseado por Jorge Prado y Jeffrey Herlings cumplió las expectativas y los dos mejores pilotos del mundo sobre terreno blando pudieron cumplir su objetivo de recortar un buen puñado de puntos al líder del campeonato, Tim Gajser. Para Prado el resultado fue algo agridulce porque fue el piloto que más vueltas lideró durante este Gran Premio de Flandes, pero al final fue Herlings quien se mostró más fuerte en las últimas vueltas para sumar un gran doblete frente a su público. Sin embargo, este segundo puesto le ha servido a Jorge para recortar, en solo una cita, 12 de los 36 puntos de ventaja que el esloveno Gajser tenía sobre él.

Salida de unas de las mangas en el circuito belga. / Juan Pablo Acevedo

Esta decimocuarta prueba del Campeonato del Mundo era muy esperada por un Jorge Prado que ha crecido como piloto en la localidad de Lommel y ha conseguido históricas victorias en esta pista. Eso le hacía llegar muy motivado y rápidamente se notó el sábado cuando marcó el mejor crono en los entrenamientos y dominó de principio a fin la manga clasificatoria.

Con la pole position asegurada y su habitual talento para las salidas, el lucense se marcó ayer otros dos nuevos holeshots (y van 14) e inició el guion que más le gusta en las carreras, imprimiendo un ritmo endiablado que llegó a darle una ventaja de más de quince segundos sobre Herlings. Sin embargo, el neerlandés, aupado por el público local, quería dejar claro que aún manda en la arena y apretó y arriesgó al máximo al final de las mangas para conseguir dar caza al gallego.

Las dos mangas fueron similares y solo variaron las posiciones por detrás, con Vlaanderen y Febvre repartiéndose los terceros puestos y el líder Gajser acabando quinto y cuarto y cediendo en total una docena de puntos sobre Jorge y 17 sobre Herlings, que definitivamente se incorpora a esta emocionante lucha por la corona.

Jorge Prado, subido a un nuevo podio, se mostraba contento con su rendimiento: “Ha sido un buen fin de semana, el sábado gané la cuali y el domingo he rodado muy rápido y he podido terminar segundo, recortando muchos puntos en el campeonato. Al final de las dos mangas Jeffrey venía como una bala, yo he perdido un poco mi flow sobre la pista y no he podido pararlo. Pero estoy contento y animado para las siguientes pruebas”.