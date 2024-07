Ares se desquita en Moaña

La tripulación del Club de Remo de Ares se proclamó vencedor de la 42 Bandera Concello de Moaña de traineras ayer, en aguas de O Con en Tirán, con la seria y tenaz oposición de Chapela-Wofco que fue un extraordinario y digno subcampeón en una regata antológica de ambos. Ares ganó, Chapela-Wofco fue subcampeón y Tirán-Pereira, admirable, tercero.

Se celebraron las tres series de la Liga A con un ligero viento que fue aumentando en la mañana. La tercera manga, la de los favoritos, ofreció un duelo apasionante entre los remeros del C.R.Ares, líder de esta categoría, en una seria lucha directa con Chapela-Wofco, que alternó proa de regata con los coruñeses. Magnífico el duelo y pasión sin límites. Ares y Chapela-Wofco, alternando proa con proa. En la última virada parecía que los chapeleiros podrían ser capaces de doblegar a Ares, por la calle 1, pero en un largo final antológico Ares puso su excelente técnica en juego y la traineras volaba con el viento a favor, mientras Chapela-Wofco, ponía ilusión y talento para no caerse en la recta final por la calle 4 que no era la más favorable, con aquel viento y mar que se había levantado, pero su maravilloso esfuerzo y con una regata para enmarcar, no fue suficiente.

Victoria admirable de Ares que continúa líder de la general de la Liga A, después de la derrota que le infligió Chapela-Wofco el sábado en Mugardos. Ahora Ares sigue líder con 83 puntos, seguido de Chapela-Wofco con 74; Tirán-Pereira 71 y Castropol 65.

Curiosa la regata del C.Mar de Castropol que ayer se le atragantó la prueba y cayeron a la cuarta posición. Esto permitió a Mecos, con una regata soberbia, vencedor de la segunda serie con mejor crono que los asturianos, ocupe la cuarta posición de la regata. Por detrás, Samertolaméu-Fandicosta, Rianxo y Urme, pero sus cronos, lo mismo que los participantes de la primera serie Ceasates-Rodavigo, Narón, Mugardos-Cabana de Ferrol y Cabo de Cruz, no les da opción para mejorar sus posiciones generales.

Liga B

No hubo novedad ni sorpresa en II Bandera Masculina Concello de Ribeira, prueba de la Liga B celebrada ayer. Los atletas del C.R.Cedeira volvieron a imponer su superioridad y no dieron opción a sus oponentes, en especial el Club Chapela-Wofco y Puebla que les siguen la estela con coraje y sapiencia.

La superioridad de los atletas de Cedeira fue potente y consiguió sacarle en la meta a Chapela-Wofco 23 segundos y a Puebla que le siguió en la tercera plaza, 26. Diferencias que hablan con elocuencia de la solvencia de Cedeira, que sigue liderando la general con 23 puntos seguidos de Puerbla 20 y Chapela-Wofco 17. Mucho más atrás los otros tres equipos de esta liga B que compitieron en la primera de las dos series, Bueu-Simei, Ribeira y Salgado-Perillo.