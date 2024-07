La muralla china para abrir boca

La selección española femenina de baloncesto, con dos jugadoras y tres técnicos gallegos, comenzará hoy domingo (13.30 horas) su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 enfrentándose a China en un primer partido crucial dentro del Grupo A que completan Puerto Rico y Serbia. Con la mirada puesta en el podio, las españolas buscan iniciar su campaña olímpica con una victoria, aprovechando que el equipo asiático no llega en su mejor momento.

Después de no conseguir medalla en Tokio 2020, la selección española se presenta en París con plantilla y confianza renovadas. La última vez que España subió al podio olímpico fue en Río de Janeiro 2016, donde lograron una histórica medalla de plata, la única hasta ahora para el baloncesto femenino español en Juegos Olímpicos. Con este objetivo en mente, las jugadoras de Miguel Méndez están decididas a superar el reto y alcanzar nuevamente el podio.

La preparación para los Juegos ha sido intensa. Bajo la dirección del técnico vigués, España ha completado una sólida puesta a punto durante el verano. La selección, que llegó a la final del Campeonato de Europa el año pasado, ha mostrado un buen rendimiento y cohesión en los partidos de preparación. Con cinco jugadoras nuevas en comparación con el equipo que obtuvo la plata en el Eurobasket, se han realizado cambios estratégicos en las posiciones de base y pívot.

A pesar de la ausencia de Raquel Carrera y la lesión de María Conde, que no podrá participar inicialmente, el equipo confía en su capacidad de adaptación y en su calidad. España ha demostrado que sabe ganar de muchas maneras, basando su estrategia en una defensa sólida y una entrega colectiva, además de un carácter eminentemente ganador.

Durante su preparación en Vigo, Bélgica y Segovia, España logró cuatro victorias y dos derrotas, incluyendo una victoria contra China. El equipo asiático, subcampeón del mundo, no mostró su mejor versión en ese encuentro y ha llegado a París con siete derrotas consecutivas en sus últimos partidos de preparación. A pesar de ser un equipo peligroso en el triple y con buen físico, China necesitará mejorar significativamente para competir en los Juegos.

El seleccionador español, Miguel Méndez, ha elogiado al equipo chino y subrayado la alta competencia en estos Juegos Olímpicos. “China es un muy buen equipo, no podemos decir otra cosa. El nivel en los Juegos es increíble, creo que hay muy pocos equipos que no tengan aspiraciones serias de estar arriba, de luchar por medallas y por puestos importantes. Y China no es una excepción, es un equipo muy grande en general, con muy buenas jugadoras en todo”, comentó.

Méndez destacó las complicaciones de los primeros días en la Villa Olímpica y la importancia de centrarse en la competición. “Lo que es todo el aterrizaje dura mucho y, gracias a Dios, ya ha pasado este momento. Intentando centrarnos en lo inmediatamente posterior, que es lo más importante, que es la competición. Hemos hecho un buen entrenamiento, hemos recuperado básicos y sensaciones”, relató.

El técnico gallego también alabó a la capitana del equipo, Alba Torréns, destacando su talento y calidad humana. “Alba es ese tipo de deportista, ese tipo de mujer, que el talento deportivo va unido a la calidad humana, a su ambición, a su discreción. Son ese tipo de deportistas especiales y que seguramente ha llegado a otras, independientemente de la gente que le rodease”, añadió.

Respecto a China, Méndez señaló que el equipo asiático ha recibido a sus dos jugadoras más importantes en las últimas semanas y ha disputado 13 partidos de preparación. “Esperamos estar a nuestro nivel, esperamos estar en la línea en la que queremos estar, disfrutar de nuestras mejores jugadoras al máximo nivel, poner el ritmo, jugar con los ritmos de partido, sacarles de sus ritmos habituales de juego, de lo que quieren hacer y aferrarnos al partido, que es lo que este equipo hace bien”, argumentó.

Méndez reconoció las dificultades en la configuración de la lista debido a bajas de última hora, pero insistió en la capacidad del equipo para adaptarse. “Creo que somos un muy buen equipo, creo que somos capaces de jugar diferentes tipos de baloncesto. Como decía antes, creo que somos capaces de ganar jugando bien, pero también somos capaces de aferrarnos al partido y ganar cuando no jugamos bien. Y yo creo que, en este tipo de campeonatos, esto es muy importante. Estamos muy responsabilizados y con mucha ilusión para disputar estos campeonatos”, concluyó.