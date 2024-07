Las maldiciones siempre tienen un punto marcado de incomprensión. El judo se había convertido para España en un deporte demasiado contradictorio. La imposibilidad de hacer casar la expectativa con el resultado estaba resultando ya demasiado dura. Desde que Isabel Fernández lograra el oro en Sidney 2000, hace ya 24 años, ningún español había logrado colgarse un metal olímpico. Lo consiguió, por fin, y tras mucho esfuerzo y dolor, Fran Garrigós. El madrileño, con licencia por el club vigués FAMU y la Federación Gallega, venció en la lucha por el bronce de la categoría de -60 kilos al vigente campeón del mundo, el georgiano Guiorgui Sardalashvili en el Campo de Marte, con la Torre Eiffel escondida tras un pabellón prefabricado convertido de repente en paraíso.

Fran Garrigós estrena el medallero

Venció Garrigós a su rival en la técnica de oro, como a él le gusta, cuando el precipicio asoma. Quino Ruiz, el druida del judo de Brunete, su entrenador, se llevaba las manos a la cabeza después del triunfal ‘waza-ari’ mientras su hijo pródigo apretaba los puños. Fue el triunfo de una vida de Garrigós ante sus padres, Paco y Manoli, exultantes. Y sufridores siempre. Manoli tocaba el pelo de su hijo, como si lo estuviera acunando. La escena estremeció.

En Fran Garrigós ya habitaba un pálpito que nada tenía que ver al que tuvo en sus dos anteriores Juegos. Fue derrotado tanto en Río como en Tokio al primer pestañeo. Ya no se trataba de tener que digerir la derrota, sino de comprenderla, conocer el porqué. Y si, realmente, ésta te puede aplastar en el abismo si no te apartas de la alta competición.

Su derrota en la semifinal ante el kajazo Yeldos Smetov –que acabó llevándose el oro tras vencer al local Luka Mkheidze ante los ojos de Emmanuel Macron– pudo haber pesado a Garrigós. La mano con la que Smetov agarró el cuello del español fue difícil de digerir. Tanto en el tatami, donde el judoca español se quedó sin respuesta, como en la psique, dirigido como estaba el campeón mundial de 2023 al cielo olímpico.

Se repuso Garrigós a una decepción que obligaba a ser momentánea. Los fantasmas sobrevolaron el pabellón metálico del Campo de Marte. Pero en el combate por el tercer puesto llegó el éxtasis.

La mirada al precipicio

Fran Garrigós (Móstoles, 9 de diciembre de 1994) levanta una ceja. Observa con aire tranquilo cómo le miran en la Villa Olimpica. Da la impresión de que es capaz de abstraerse de todo. Con apenas 160 centímetros de estatura y mandíbula de granito, el judoca, en su burbuja mental, desvela cierta ternura con su mirada. Militar de formación –es sargento reservista del Ejército del Aire y del Espacio– y graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, ha tenido que lidiar con los peores demonios que pueden acechar a un deportista: la incertidumbre, el vacío. En Río perdió en su primer combate. En Tokio, también. Garrigós sintió que la luz se le apagaba. Vio lo profundo que puede ser el barranco, pero lo asumió.“Sí, me pegó el bajón. Hubo una competición [el Grand Prix de Portugal, en enero de 2022] para la que no estaba preparado, pero que necesité hacer para saber si tenía que seguir en esto. Si entonces no hubiera tenido ganas, lo hubiera dejado”. Fue eliminado en cuartos, pero redescubrió la llama perdida: “Me dio la energía. Vi que quería seguir intentando ser mejor cada día. No solo en el judo, sino en la vida”. Fran Garrigós se sabe con muchos ángeles de la guarda. Los que le rescataron de sus tiempos oscuros. “Llevo trabajando con Pablo del Río, mi psicólogo personal, desde hace más de 12 años. Es muy importante para saber de lo que tengo que preocuparme, de lo que depende de mí”. Y, claro luego está Quino Ruiz, su maestro en el Dojo Quino de Brunete. Hacía 25 años que el judo español no lograba una medalla olímpica. El último metal español lo logró Isabel Fernández en Sidney 2000. En Atlanta 96, la misma Isabel Fernández ya se había llevado el bronce, como Yolanda Soler; mientras que Ernesto Pérez consiguió la plata. En Barcelona 92 hicieron historia con sus oros Miriam Blasco y Almudena Muñoz. Y ahora Fran Garrigós, vigente campeón mundial, triple campeón europeo, que confiesa de su bronce: “Me sabe como si fuese oro, porque al final es lo que soñaba. He disfrutado sin presión”.

Nagayama le negó el saludo

Por la mañana, Garrigós había vencido en cuartos desde el suelo al japonés Ryuju Nagayama. El mostoleño nunca le había ganado, y el japonés se negó a darle la mano. El judoca de Móstoles se quedó ahí plantado unos segundos, esperando a que su rival hiciera un mínimo gesto. Pero Nagayama, molesto, ni reaccionó, pegando sus brazos al cuerpo en un gesto antideportivo que el público recriminó. Pasaron los minutos, y Nagayama seguía en el tatami, en una escena surrealista de la que Garrigós nada quiso saber, marchando hacia la zona mixta. No era ya su guerra. “Yo creo que protestaba que habían dado mate (cuando el árbitro para el combate)”, explicó Garrigós en declaraciones recogidas por COPE. “Se ha quedado dormido. Y si te quedas dormido aquí en un combate de judo, estrangulado, es ippon”. Después compartirían con frialdad el podio, ya que el japonés logró también el bronce a través de la repesca. Duro fue el desenlace del periplo de Laura Martínez. Después de perder en la semifinal de -48 kilos ante la judoca de Mongolia Bavuudorzhiin Baasanjüü, la española, con todo el pabellón cantando La Marsellesa y haciendo volar a la francesa Shirine Boukli, perdió la batalla –más psicológica que física– por el bronce. Concluyó así quinta en una competición en la que se conceden dos bronces gracias a las repescas. Pese a resistir con dos penalizaciones, y tras afrontar otra vez una extenuante prolongación en el Golden Score, Martínez acabó cediendo después de que su rival alcanzara el ansiado waza-ari. Aunque para ello tuviera que intervenir el videoarbitraje. La acción pareció clara.