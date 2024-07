Doblete de Chapela en Mugardos

Jornada grande para Chapela en aguas de Mugardos donde firmaron un doblete en la Liga A y en la Femenina para confirmar la excelente saluda del equipo de Arealonga que ahora mismo es el líder indiscutible en la categoría femenina y la principal amenaza para la potencia de Ares.

No fue un día sencillo en Mugardos que volvió a poner de manifiesto lo complejo de su campo de rebgatas. El fuerte viento que castigó sus aguas obligó a un cambio en los planes de la organización que decidió que las prueba se realizasen por el sistema contrarreloj con salidas de dos en dos traineras. El día para el comité de regatas fue complicado desde el primer momento.

No se sabe si motivado por eso Ares cometió un error al soltar la estacha antes de tiempo y eso le costó una sanción de diez segundos que a la postre sería determinante para el destino de la carrera porque eso abrió la puerta a Chapela Wofco que firmó una gran competición y firmó un gran tiempo que no hubiese sido suficiente en caso de que Ares no se hubiese equivocado en la salida. Pero lo que cuenta es que Chapela ondeó la bandera de campeón y eso le permite estirar ligeramente su ventaja sobre Tirán Pereira, tercera clasificada. Ares, con este segundo puesto, sigue disfrutando de una cómoda ventaja al frente de la clasificación general con ocho puntos sobre los chapeleiros.

Donde no hubo ninguna duda fue en la categoría femenina en la que Chapela se dio un paseo militar desde el primer momento y alcanzó una ventaja gigantesca de dos minutos sobre el segundo clasificado. Una distancia sideral y que pone de manifiesto, no solo la superioridad de las de Arealonga, sino los problemas que en el campo de regatas tuvieron sus rivales en comparación con ellas. Después de que esta temporada solo se les haya escapado una de las victorias, tras estos resultados en la general tienen cuatro puntos de ventaja sobre Cesantes Amegrove (que fueron terceras). El resto ya quedan a años luz de ellas. Y es que las diferentes categorías de la Liga Gallega comienzan a inclinarse de forma evidente.