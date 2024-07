Rodrigo Conde salta al canal

Rodrigo Conde se estrena hoy en en el campo de regatas de Vaires-Sur-Maine, a una hora de París. Le espera un simple calentamiento porque tomará parte en la tercera serie eliminatoria de doble scull junto a los equipos de Francia, Irlanda y Alemania. Tres de ellos conseguirán el pase a las semifinales y nadie duda de que su verdadero campeonato comenzará en las semifinales. Pero el día es importante para comprender más cosas de una pista compleja en la que el viento suele tener mucha incidencia.

La suya es una de las grandes historias que pueden encerrar los Juegos Olímpicos. Tenía que haberse estrenado en 2021 en Tokyo, pero en el tramo final de la preparación se bajó del bote. La exigencia física y psicológica que implicaba la preparación para el doble scull ligero (y ese máximo de setenta kilos que se les impone) se había convertido en una tortura que no le compensaba. El moañés lo resume en una frase letal: “Te conviertes en lo que no eres”. Pasar hambre era duro, pero mucho más costoso era el proceso de deshidratación al que se sometían para eliminar el agua del cuerpo que le obligaba a competir en una situación precaria. Mucho más para él con su más de metro ochenta de estatura.

Pensó que con esa decisión ponía el punto final a una parte de su vida, pero se equivocó por completo. Le surgió la posibilidad de formar un bote para el doble scull (donde no hay ese límite de peso) con Aleix García y todo comenzó a fluir. Este ciclo olímpico han ido creciendo hasta convertirse en la principal opción de medalla de la delegación española de remo. En los últimos tres años han sumado una plata en el Campeonato del Mundo y otra en el de Europa con lo que, en el cansino etiquetaje de todos los deportistas que acuden a París, les han colgado el cartel de aspirantes claros a medalla. Conde no se esconde. Hace pocos días en una conversación con este diario reconocía que el sitio que le corresponde al bote es estar en la final y muy cerca del podio: “Tenemos que estar ahí, pero ahora nos toca demostrarlo en el agua”. La primera eliminatoria llega hoy bien temprano, el lunes será el turno para las semifinales y el 1 de agosto la fecha de la esperada final. Rodrigo se enfrenta a la posibilidad de convertirse en el primer gallego de la historia que conquista una medalla olímpica en el remo, una de las especialidades aún vedadas para los nuestros. El moañés se muestra ambicioso ante lo que se viene: “Estamos muy, muy contentos porque en los últimos entrenamientos hemos alcanzado velocidades que no imaginábamos a principio del año y estamos preparados para que el día D y la hora H consigamos grandes logros para la delegación”.

Conde y García son la cabeza más visible de un equipo numeroso que pone en evidencia, tras los fracasos de anteriores periodos olímpicos, que las cosas se han empezado a hacer con más sentido en la Federación. “Que hayamos logrado clasificar cinco embarcaciones es asombroso, porque en Londres no tuvimos ninguna, en Río dos, en Tokio tres y ahora cinco. Eso demuestra que estamos haciendo bien las cosas y que vamos en una buena línea”, indicó en la rueda de prensa previa al comienzo de la competición. Pero ninguno de los botes llevará a bordo la carga de presión que ese doble scull de Conde y García. Por ejemplo, el otro bote con un gallego a bordo, el doble scull ligero en el que compite el noiés Caetano Horta, es un equipo prometedor que no tiene esa “exigencia” inmediata. Ellos se estrenarán el domingo teniendo también claro que el objetivo que persiguen es el de estar en la final del 2 de agosto.