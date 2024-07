Douvikas y la constante del gol

Giráldez: "Me alegro de que Aidoo se vuelva a sentir futbolista"

Giráldez diferencia el rendimiento en cada periodo. “Tuvimos controlada la primera parte, salvo los minutos finales y un momento entre el 10 y el 15. Ellos metían mucha gente atrás. Nos faltó esa pizca de profundidad que teníamos que haber ganado cuanto estaban un poco más altos, y ciertas aceleraciones con la pelota. El ritmo fue demasiado monótono. En esos últimos diez minutos jugamos demasiado por dentro, nos gustamos demasiado y permitimos correr al rival”, admite. “En la segunda hemos estado mejor, más ajustados en la presión y más verticales en muchos momentos. Estoy contento por la evolución y por el entendimiento de partido en muchos momentos. La lectura es positiva”. Considera comprensible el sufrimiento puntual en las acciones rivales de estrategia: “Sacamos un equipo muy bajo en la primera parte. Es normal que suframos más. Tenemos que dar un paso al frente. El nivel de concentración y competitividad va aumentando conforme se acerca la Liga. Vamos dando pasos acertados”. Celebra el regreso de Aidoo, al que gestiona “con calma”, matiza. “Está haciendo las cosas muy bien. Me alegro mucho por él, que se sienta otra vez futbolista. Lo que quiere es competir con buenas sensaciones. Ojalá vaya dando pasos siempre hacia delante y no tengamos que frenar esa progresión de vuelta a su mejor nivel”. Elogia a Douvikas más allá de su eficacia anotadora: “Las mallas las hace sonar casi siempre. Estoy muy contento de que siga viendo puerta. Me quedo con su trabajo defensivo. Está siendo cada vez mejor. Ha robado muchas bolas por detrás. Es algo que nos tiene que dar. Nos puede ayudar mucho en esa faceta porque es muy fuerte en el contacto. Cada día está mejorando”. En general, aprecia “la evolución de muchas fases del juego”, si bien reconoce: “Nos falta todavía esa velocidad y esa agresividad cerca de las áreas para darle más resultado a muchas cosas que estamos haciendo bien”.