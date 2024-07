El CSD defiende ante la FIFA la inclusión de Vigo y Valencia en el Mundial 2030

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Uribes, envió ayer una carta al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, en la que indica que el CSD es “consciente” de que la Federación Española de Fútbol (RFEF) “deja fuera” de la organización de partidos “a dos ciudades extraordinarias, Valencia y Vigo”, que “están preparadas” para ser sedes del Mundial 2030. Uribes ya remitió en su día una carta similar a la propia RFEF reclamando que se defendiese hasta el final la posibilidad de tener trece sedes en España, en vez de once.

El CSD explica que la Federación Española anunció hace pocos días la elección de los once estadios en nueve ciudades “en una decisión que fue tomada desde el ámbito federativo” y que no cuenta con Valencia y Vigo, “cuyos clubes, históricos y señeros, militan en la máxima categoría de la Liga”. La misiva constata así una vez más la falta de sintonía entre el Gobierno y los dirigentes federativos, en un contexto de enfrentamiento por la posible inhabilitación como presidente de Pedro Rocha.

“Son dos ciudades, además, fundamentales para la vertebración territorial de nuestro país; la primera, Valencia, es una de las grandes capitales del Mediterráneo y la segunda, Vigo, está estrechamente vinculada con Portugal, en particular con la ciudad de Oporto. Tanto Valencia como Vigo estarán preparadas, junto a las otras nueve ciudades designadas por la Real Federación Española de Fútbol, para acoger en 2030 el mundial en relación con España”, se recalca la carta.

Uribes indicó que las once ciudades –las nueve elegidas, con once estadios, además de Valencia y Vigo–“son asimismo garantía de respuesta ante cualquier eventualidad que pudiera producirse en el futuro, a lo largo de los próximos seis años, en relación con el total de las sedes que conforman la candidatura entre España, Marruecos y Portugal”. En la propia propuesta española existen dudas sobre la viabilidad de proyectos como el de Málaga, presupuestado en 260 millones, y en A Coruña hay discrepancias entre el Concello y el Deportivo sobre el alcance de la reforma de Riazor. En todo caso, la entrada como sustituta, si fuese necesario, parece más viable en el caso de Valencia, si se culmina la construcción del Nou Mestalla. En Vigo, la remodelación de Balaídos se completará con un aforo menor del exigido para el Mundial y no tendrá mucho margen de maniobra para acometer ampliaciones.

“Como gobierno es nuestra obligación anticipar soluciones y pensar en el interés general, en el bien común y en el impacto del Mundial 2030 que, como es evidente, no será solo en términos futbolísticos, sino también de empleo y de desarrollo económico y urbano; un desarrollo que será sostenible y equilibrado, tal y como nos hemos comprometido”, apuntó Uribes.

Con la presentación oficial del dossier de la candidatura concluirá en los próximos días “el intenso trabajo que en esta primera fase España, Portugal y Marruecos venimos realizando con la ilusión de poder organizar de manera conjunta el Mundial en 2030. Se trata de un sueño compartido por los tres países que esperamos que sea ratificado por la FIFA en el mes de diciembre de este año 2024”.

“Como está previsto en este proceso, antes del próximo 31 de julio les haremos llegar el dossier con las garantías que desde el gobierno de España asumimos para asegurar la mejor celebración de esta importante y trascendental competición. Son garantías de seguridad y orden público, financieras, de sostenibilidad y de respeto y promoción de los derechos humanos”, añadió.