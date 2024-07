El “Marnatura”, lanzado a por el récord en Carrumeiro Chico

Salieron a por el récord y todo apunta a que podrán lograrlo. El Volvo 70 Marnatura del Monte Real Club de Yates, liderado por Luis Bugallo y José Luis Freire, fue el primer barco en virar este jueves el Carrumeiro Chico en la etapa reina del Trofeo Conde de Gondomar – Gran Premio Zelnova Zeltia, que se disputa estos días en Galicia.

La tripulación, entre la que se encuentran regatistas del náutico de Vigo, Canido, Punta Lagoa, Panxón y el Monte Real como Gerardo Prego, Alberto Basadre, Rodrigo Ojea, Fon Crespo, Jorge Lorenzo, o Javier de la Gándara hijo entre otros, además del capitán del barco Johannes Schwarz; viró la mítica roca de Corcubión a las 18:25 , 7 horas y 20 minutos después de haber tomado la salida en la bahía de Baiona.

La regata la empezó sin cierta complicación por el escaso viento que sopló durante la salida y primeras millas de recorrido. Salieron de últimos y tardaron en colocarse al frente de la flota, una posición que ocupó el Aceites Abril de los hermanos Pérez Canal hasta que alcanzaron Sálvora, en la bocana de la ría de Arousa. Pero una vez allí, ya no hubo marcha atrás.

“Con poco viento al barco le cuesta un poco más -explicaba Luis Bugallo - pero una vez que sube el viento, el Volvo va como un cañón”. Y así fue. Conforme fueron aumentando los nudos, cada vez más cerca del Carrumeiro, el velero empezó a volar y ya no sufrió frenada alguna. Viró el histórico faro y emprendió regreso a Baiona.

Un registro que a día de hoy, y desde el 23 de julio del 2011, ostenta el Cenor & De Dietrich, un Farr 50 del Real Club de Regatas de Galicia y Porto de Vilagarcía que, con Martín Bermúdez de la Puente a la rueda, y tras 11 horas 56 minutos y 57 segundos de regata, le arrebataba ese año el récord al vasco Zorongo, que lo ostentaba desde el 1992, con 12 horas 29 minutos y 34 segundos.

Con un barco como el Volvo 70, una tripulación como la montada por Freire y Bugallo y unas condiciones meteorológicas más que propicias, todo apunta que a el Marnatura podría batir 13 años después, este 25 de julio de 2024, el récord del Carrumeiro Chico.

Entre el resto de la flota, la disputa se prolongará algunas horas más, ya que no está previsto que la prueba finalice hasta bien entrado el viernes. A esta hora, el Aceites Abril de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal, un Swan 45 del Real Club Náutico de Vigo, va segundo y no tardará mucho en virar y emprender rumbo de regreso a Baiona. No será, con certeza, el ganador en tiempo real, como en otras ocasiones, pero tendrá posibilidades de vencer en tiempo compensado, una vez finalice la competición y el comité haga sus cálculos.

Más disputadas estarán el resto de posiciones entre los demás competidores, que navegaron mucho más agrupados. Actuación destacada la del Fígaro 55 del Real Club Náutico de A Coruña, liderado por Jesús Pintos, que fue el tercero durante prácticamente toda la subida al Carrumeiro. Y muy interesante el mano a mano que mantuvieron dos barcos del Monte Real, el Unus de Luis García Trigo y el John ‘n Jack de Jean Claude Sarrade.

Si todo va según lo previsto, la regata del Carrumeiro Chico, etapa reina del Conde de Gondomar, finalizará a lo largo de la mañana de este viernes, cuando hayan cruzado la línea de llegada todos los barcos en competición. Se habrá puesto fin así a una de las pruebas más duras y complicadas del noroeste peninsular, por las características del recorrido y la distancia de más de 100 millas.

Le quedarán aún por delante al Trofeo Conde de Gondomar tres jornadas más en las que se pondrán en juego otras cuatro pruebas, dos costeras el viernes y el sábado, y dos recorridos barlovento-sotavento el domingo. Cada una de ellas puntuará diferente. Mientras que la prueba del Carrumeiro tiene un coeficiente de 2 y la costera del sábado de 1,5, la regata del viernes y los bastones del domingo puntuarán con coeficiente 1.

Esta cuadragésimo novena edición del Trofeo Conde de Gondomar del Monte Real Club de Yates está patrocinada por Zelnova Zeltia y cuenta con la colaboración de Turismo de Galicia, Galicia Calidade, la Diputación de Pontevedra, Mercedes-Benz Louzao, Bodegas Terras Gauda y Ankerplex.