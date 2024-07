El balón ya rueda para As Celtas

As Celtas ya es una realidad después de que las 24 futbolistas que componen la plantilla que entrenará Vicky Vázquez realizasen en la tarde de ayer el primer entrenamiento de la pretemporada en A Madroa, donde el club remodela uno de los campos para dar mejores servicios al equipo que debutará en la cuarta categoría del fútbol español. Un año después de la celebración de su centenario, el club vigués presenta a su equipo femenino, que además contará con el refuerzo de una base inicial de cantera en las categorías infantil y cadete. Todo ello ha sido posibles después de firmar un acuerdo de fusión con el UD Mos.

Vicky Vázquez sigue con atención un ejercicio con pelota de As Celtas. / Marta G.Brea

En apenas tres meses, As Celta ha logrado reunir una plantilla de jugadoras mayoritariamente gallegas y con aportaciones extranjeras como la de la internacional venezolana Camila Pescatore. El proyecto del equipo femenino ya es una realidad tras la apuesta personal de la presidenta del club, Marián Mouriño, que ha puesto a los mandos del mismo a la consejera Xisela Aranda. Como coordinador deportivo ejerce Humberto Lede, con larga experiencia en equipos femeninos de la comarca.

La jornada histórica para As Celtas arrancó a las 18:45 horas con el primer entrenamiento en la ciudad deportiva de A Madroa, las mismas instalaciones de las que surgieron las mejores generaciones de canteranos célticos.

Tras la presentación de las 24 jugadoras que conforman el equipo, As Celtas comienzan a preparar lo que será la primera temporada de su historia. En la lista de participantes en este entrenamiento inaugural aparecen las veinticuatro futbolistas: Tati Cruz, Sara Álvarez, Lara Martínez, Eva López, María Nogueira, Ana Toubes, Paula González, María Figueroa, Elena Pérez, Camila Pescatore, Nuria Gómez, Irene Fernández, Paula Lorenzo, María Calvar, Noelia Pereira, Nara Fernández, Naiara Martínez, Noa García, Celia Fontecha, Paula Rodríguez, Jimena Oubiña, Emma Domínguez, Candela Rodríguez y Adriana Alonso.

Desde el club subrayan la jornada como “un día histórico”, ya que el balón echó a rodar para As Celtas. Alegría, ilusión y entusiasmo mostraban las futbolistas ante el inicio de la primera temporada del equipo celeste de Vicky Vázquez.

Unas horas antes del primer entrenamiento de As Celtas, Borja Iglesias mostraba su satisfacción ante el estreno del equipo femenino. “La magnitud de este proyecto es muy ilusionante. Que podamos compartir, no solo en presentaciones, si no la cantidad de momentos, es fantástico. Por suerte, nosotros tenemos mucha visibilidad, esa importancia que se nos atribuye. Poder generar ese espacio para ellas y compartirlo y que, en un momento, sea el espacio de todos será fantástico”, añadió el primer fichaje de este verano para el primer equipo del Celta.