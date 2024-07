Noelia Mouriño y la colmena

Ha vuelto feliz de México, bronceada. “De pequeña nunca me hubiera imaginado colgarme al cuello una medalla de terceras del mundo representando a mi país”, confiesa Noelia Mouriño. Es precisamente lo que ha obtenido con la selección española sub 17 de baloncesto. Tan joven la louriñesa y a la vez tan consciente, aprecia el metal por lo que en realidad contiene: “No sé si se volverá a repetir algo así. Sí sé que me he vaciado y lo he disfrutado. Ha sido una experiencia que me llevo para toda la vida”.

El viaje trasoceánico le ha valido para ordenar los “recuerdos que van llenando la mochila”. Este Mundial será a la postre solo una estación de paso en su carrera. Pero también lo siente como la culminación de un proceso que inició en su PBB natalicio. “En Porriño me enseñaron esfuerzo, dedicación y disciplina. Es mi casa y el lugar donde han creído siempre en mí, estuviese donde estuviese”.

Varios maestros la guiaron en el inicio de su aventura. Menciona a Darío Méndez, pastor de tantas generaciones: “El primero en confiar en mí y en mostrarme el camino, que no solo se trataba de mejorar sino de disfrutar en cada entreno y de tu equipo”. Darío le inculcó el espíritu colectivo que ahora exhibe. Las compañeras, constata, “son las que te ponen el nivel. Cuanto más alto, más me exigía. Me lo pasaba increíble”. Admite, cierto, algún que otro enfado con su tutor: “A estas alturas me doy cuenta de que buscaba lo mejor de mí. Me enseñó a amar el baloncesto”.

Yannés tomó el relevo pedagógico de Darío. “Me ayudó a centrarme y tomar buenas decisiones”, describe Noelia. Sus consejos resultaron providenciales especialmente hace dos años, cuando llegó la oferta del Siglo XXI, la entidad sostenida por la Federación Española que funciona en Barcelona como criadero de talentos. “Yannés me dio la mano para tomar la decisión correcta”.

No debió resultarle sencillo el desarraigo inicial a aquella adolescente. Tampoco a su familia. Fue una apuesta valiente y a la postre fructífera. El Siglo XXI forma y promociona. Ha ejercido como trampolín ideal hacia la selección sub 17. Noelia se incorporó este verano a un grupo que ya se había cohesionado durante el anterior, con motivo del Europeo. “Me tocó adaptarme. Las chicas me lo pusieron bastante fácil. Son buena gente. Eso nos permitió crear buen rollo en el equipo, cosa que influye mucho en el funcionamiento dentro de la pista”, sostiene.

De entrada, fue capaz de superar las últimas cribas y entrar en la convocatoria definitiva que elaboró Javi Torralba. La preparación resultó dura. Lo exigía la sede del Mundial, en León, capital de Guanajato, a casi 2.000 metros de altura. Fueron semanas de intensa preparación física, ajustando la respiración, a la vez que se iban encajando las piezas de la estructura española. “El equipo tuvo una gran evolución”, diagnostica Noelia. “Cada jugadora de la selección es la ‘estrellita’ en su club. Una vez que nos juntamos, sabíamos que las estrellas debían brillar conjuntamente para llegar a lo más alto”. Una colmena sin reinas.

El desarrollo del torneo se explica desde ese carácter. El Power Ranking de FIBA había colocado a España en sus previsiones por detrás de Estados Unidos, Francia, Australia y Canadá. La selección inició el campeonato con victorias sobre Argentina (99-29), Finlandia (35-71), Japón (60-67) y México (83-32). En cuartos derrotó a Australia (71-58) y cayó en semifinales con Canadá por 73-77 –“erramos en el uso de faltas, el balance y sobre todo las pérdidas”–. El bronce, “aprendiendo de esos fallos”, se logró ante Francia, vérdugo español en la final continental de 2023, por 47-39.

“En muchos equipos las jugadoras se dedicaban a crear sus propios números y ya”, denuncia la gallega. “Nosotras nos lo pasábamos bien compartiendo la bola, dando un pase más, defendiendo los 24 segundos para evitar puntos fáciles, levantándonos del banquillo en cada buena acción para animar al equipo. Habíamos creando un vínculo y jugábamos cada partido con el corazón, sacando la mejor versión de nosotras mismas. Cuando a lo mejor una no tenía su mejor día, estaba la otra para sumar al grupo. Eso es lo que significa realmente un equipo: una se cae y todas están ahí para levantarla lo antes posible y seguir adelante”.

Esta España, aunque haya dejado algúna exhibición ofensiva, se ha definido desde el sacrificio en el propio campo.

–Competiremos lo que defendamos –arengaba Torralba.

“Siempre decíamos que ganásemos o perdiésemos, al llegar al vestuario podríamos mirarnos a los ojos estando orgullosas de nuestro trabajo, sabiendo que nos habíamos dejado la piel en la pista”, revela Noelia, que elogia al cuerpo técnico. Menciona los montajes en vídeo con revelaciones precisas, el perfecto scouting de los rivales... “El staff estuvo muy implicado en la mejora colectiva, individual y mental, ayudándonos en cada momento. Estar un mes de concentración se hace duro y no todo el mundo está capacitado para ello. Se notaba el buen rollo entre ellos y nos lo contagiaban a nosotras”.

Noelia firmó promedios de 12’4 minutos, 2’1 puntos, 5’9 rebotes y 0’7 asistencias. Más allá de la fría estadística, impera la sensación de haber sido útil: “Creo que lo que me ha permitido jugar minutos fue la dureza, ambición y lucha que aporto defensivamente y en el rebote. En eso mi entrenador confiaba mucho en mí. Tuve que pelearme debajo del aro con jugadoras que a lo mejor pesaban el doble que yo. Ha sido todo un reto”.