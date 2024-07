Diga siempre 33

Tres son, tres, los hijos de Pablo Cabello; Teresa, Isabel e igualmente Pablo. Los tres juegan al baloncesto. Las dos mayores navegan, alternándose como tripulantes de su padre. El tamaño les beneficia en la cancha y las deja al dictado del viento sobre el agua. En la vela de su vaurien los identifica el 33, igual que en el dorsal de sus camisetas. Es el número que los médicos pedían antaño que el paciente repitiese por la resonancia interna de sus consonantes. Es también la cifra de un amor y de un legado.

La cábala familiar del 33 se inició por casualidad. Se lo adjudicaron a Pablo Cabello (Vigo, 1976) en aquel Mundial Júnior de 1995, en Setúbal, que acabó conquistando junto a Nacho Campos. Después, cuando la normativa permitió elegir libremente el guarismo de los barcos, Cabello repitió. La numerología lo ha acompañado. Este año ha igualado los siete títulos nacionales de los que presumía Pedro Campos. En 2017, en la polaca Gudowo, conquistó el trono mundial absoluto con Javier Lago. Muchos otros triunfos decoran su palmarés.

“Mi padre ya navegaba y yo empecé con mi hermano. Después ya seguí por mi cuenta”, recuerda el olívico, criado y fiel a su Real Club Náutico. “Nunca he dejado de competir”. Siempre como patrón del vaurien, varias han sido sus parejas. Ninguna tan especial como la carne de su carne. Teresa e Isabel “están entrenadas y son muy buenas deportistas. Parece que llevan agua salada en las venas. Han viajado conmigo a las pruebas desde que eran bebés. Ahora nos hemos lanzado a esta aventura de los Mundiales”.

Embarcarse ha sido para ellas un proceso natural. “Empezamos en regatas pequeñas. Una que se hacía en Extremadura fue la primera que hice con mi padre”, especifica Teresa, la primogénita. “Lo tomábamos como una broma, para pasarlo bien. Desde ahí fui participando cada vez más”.

Un problema de altura

Cabello también las enroló por necesidad. Pronto Teresa, hoy de 18 años, e Isa, de 15, se desplegaron más allá de lo que la vela ligera aconseja. Las dos superan sobradamente el 1.80 y en 1.83 reposa brevemente el hermano pequeño a sus 13. “Existe una dificultad física. Pablo es una bestia. Está más alto que yo. No lo puedes meter en un optimist porque lo hunde”, aclara el patriarca. “Con estas niñas me pasaba lo mismo. Navegan conmigo porque no puede seguir un ciclo habitual. Han tenido que empezar la casa por el tejado”.

Pablo Cabello y su hija Isa, durante una de las regatas del Mundial en el embalse de Liptovska Mara. / Cedida

No ha resultado mal esa arquitectura inversa. Aquel juego infantil que relataba Teresa se ha convertido en alto rendimiento. Cabello quedó séptimo en el Mundial del año pasado en Le Havre con Teresa a sus órdenes; con Isa ganó la Copa de España de 2022 y acaba de regresar con el bronce del Mundial de Eslovaquia. La formación concreta “se decide en cada momento, según nos apetezca, lo veamos y tengan ellas su agenda”, concreta Cabello. En el lago eslovaco de Liptovska Mara también compitió Teresa con Alba Abril al timón (CVF As Pontes). Quedaron en la 22ª posición, además de mejor tripulación femenina de las dos en liza. Con Abril también ha zarpado a veces Isa.

“En el lago se esperaban condiciones de poco viento. La gente optó más por tripulaciones mixtas. El peso influye. Se reconfiguraron para bajar”, explica Cabello. “Nosotros somos una tripulación medio-pesada. Empezamos muy bien el campeonato y luego nos empezó a costar. Otros se ajustan al peso mínimo. Es una decisión de cada barco. Nunca se alcanza un equilibrio perfecto”.

Pese a que el Eolo menguante les afectase, los tres disfrutaron: de la organización, del paradisiaco entorno, de esas tormentas ocasionales con aparato eléctrico tan bellas como pavorosas... Sobre todo, añadieron otra experiencia al compendio familiar. “Para un padre, lo máximo a lo que puedes aspirar es un Mundial con tus hijas”, reconoce Cabello. “Si además el resultado es bueno, entonces es extraordinario. Entiendo que ellas lo pueden ver de forma diferente”.

Confiesa Teresa que en el ardor de las regatas, “algún roce” generacional sí se produce. “Choco más”, admite. Isa se muestra más disciplinada: “Yo lo llevo bien. Respondo órdenes”. Cabello resume: “Tienen perfiles muy distintos. También en baloncesto. A Isa le gusta correr y correr. Teresa es más contundente y táctica”.

Porque las dos hermanas Cabello son canteranas del Celta, en este caso sin ningún precedente en el árbol genealógico. Teresa ha terminado ahora su militancia celeste. Comenzó en infantiles tras un año en su colegio, el Niño Jesús de Praga. A la conclusión de las vacaciones veraniegas iniciará la carrera de Farmacia en Santiago. Casi cada tarde viajará a Vilagarcía para entrenar con el Cortegada; con ficha del equipo de Primera Nacional y en dinámica de Liga Femenina 2. “Lo compaginaré con los estudios. Tenía claro que quería seguir jugando”, apuntala.

Teresa, Pablo e Isabel Cabello, en el Náutico. / Marta G. Brea

Aun siendo más pequeña, Isa precedió a Teresa en el baloncesto. Si esta sintió al principio dudas, en aquella cuajó inmediatamente el entusiasmo. Ya concluyó su primera campaña, en benjamines, trasladada al equipo de Liga Gallega para disputar la final. Encara su primer año júnior con la ambición de “llegar lo más arriba posible”, pero también con serenidad: “Lo iremos viendo sobre la marcha”.

“Diferentes”, repite el padre. Teresa, interior fuerte y reboteadora; Isa, versátil. “Base, escolta, alero... Lo único que no me gusta es jugar de pívot”, aclara. Pablo, el hermano restante, convocado para una inminente concentración de la selección española, completa la panoplia. “Es un base puro, con muy buen manejo”, describe su padre.

Una vez más los vincula el dorsal además de la sangre. Teresa no pudo elegir el 33 porque ya lo portaba su hermana y el sistema céltico lo impide para evitar interferencias –de hecho, han llegado a actuar juntas cuando a Isa la han subido con las mayores–. También con el 33 juega Pablo en el Novobasket. Cabello puede recordarlos todavía de niños, esperándolo en el muelle. Sabe que pronto emprenderán sus propias travesías: “Han crecido tanto y siguen creciendo. Me siento orgulloso”.