El Sena se protege ante la inauguración

Al intentar pasar el primer control de seguridad para acceder al centro de París, zona restringida durante los Juegos, una cola de turistas se agolpa frente al cordón policial preguntando por dónde pueden acceder al Museo del Louvre. El agente no les da una solución: “Por aquí, no. Esta entrada es solo para trabajadores del museo. Inténtelo más adelante por la otra entrada”.

Prácticamente, todo el centro de París que rodea las orillas del río Sena forma parte del perímetro de seguridad de los JJOO dividido en dos zonas: la zona roja, donde solo los ciudadanos pueden pasear a pie, y la zona gris, a la que solo pueden acceder aquellos que tienen una acreditación QR extendida por la prefectura de París. Una situación que ha puesto contra las cuerdas a vecinos, comerciantes y restauradores, especialmente, a los que se encuentran en la isla Saint Louis, situada en medio del Sena.

“Una persona del distrito 17 no puede venir a nuestro restaurante. Necesita el pase QR. Ya lo ves, todo vacío. Ahora nos queda esperar a que lleguen los turistas de los Juegos”, afirma uno de los trabajadores del restaurante Les Deux Palais mientras limpia vasos. El restaurante, en estas fechas, si no fuera por el acontecimiento deportivo, estaría completo.

El gerente del restaurante 6 New York, situado en el Puente del Alma, empieza a sufrir los efectos de estas medidas de seguridad: “Esta noche tenía 56 cubiertos, y en el primer día de este perímetro, ya cuento con 32 anulaciones.. Se suponía que los Juegos eran una fiesta y para nada. Son una pesadilla”. Su crítica en forma de vídeo, publicado en la red social X, ya acumula más de 3,1 millones de visualizaciones.

En algunas zonas de la capital, se pueden ver terrazas y restaurantes encajados entre vallas resistiendo con la esperanza de que esta semana empiecen a llegar los 15 millones de turistas que las autoridades han prometido. Sin embargo, los comercios han preferido cerrar. No hay ninguno abierto, y menos cerca de la Torre Eiffel, centro de la celebración de los Juegos.

También los vecinos se quejan de no haber recibido apenas información: “Pensé que no volvería a vivir un confinamiento. Puedo salir y entrar con el código QR, pero todos los comercios de mi zona están cerrados. No tiene sentido”, cuenta Anne, una vecina de Île Saint-Louis e insiste: “Hay vecinos que no les ha llegado el código QR hasta hoy”.

Unos metros más adelante, un grupo de jóvenes españoles que hacen parada en la capital francesa en su viaje con interraíl han conseguido ver el lado positivo de la situación: “Contamos con el código QR y es un privilegio poder ver el centro de París vacío. Aunque en nuestro hotel nos han dicho que han tenido muchas cancelaciones por este tema y se nota. No hay nadie en los restaurantes”. Según afirma el presidente del sindicato de hostelería de París, Frank Delvau, “las tasas de ocupación son muy bajas en los hoteles, 15 puntos por debajo respecto al año anterior. En la restauración, roza los 20”.

La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, ha prometid “el fin de las restricciones al tráfico” un día después de la ceremonia inaugural. “A partir del sábado por la tarde no habrá más restricciones para peatones y ciclistas”, declaró.

“Algunos vecinos mayores ni siquiera sabían de la existencia de este código QR”, afirma Laurence, una vecina del barrio, quien lleva días denunciando a través de su cuenta de TikTok las dificultades que enfrentan los parisinos afectados por las restricciones de seguridad.

Para ayudar a las personas más vulnerables, la startup Solinum ha creado una línea directa a través de Whatsapp, donde los ciudadanos pueden consultar en cualquier idioma todo tipo de información y ser orientados mediante “un diagnóstico presocial para identificar sus necesidades”. Cerca del 14% de las entidades solidarias de la región de París se verán afectadas por las medidas de seguridad, como es el caso del centro Amarres, situado en la estación de Austerlitz, que ha tenido que cerrar sus puertas.

“Sabemos que hay riesgo de atentado y de ciberataques, pero en todo caso está todo listo para que todo esté bajo la máxima seguridad posible”, afirmó ayer el ministro del Interior, Gérald Darmanin, en France 2, aunque el presidente Emmanuel Macron dejó claro hace unas semanas de que “el riesgo cero no existe”. Más de 45.000 policías y gendarmes y 5.000 militares están movilizados por toda la capital. Además, Francia cuenta desde hace días con el apoyo de fuerzas del orden extranjeras de países como Chile, Eslovaquia, Corea del Sur, Catar o España, que ha enviado 228 policías nacionales y 140 guardias civiles.