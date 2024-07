“Somos el mejor equipo como conjunto”

Álex Abrines ha llegado a tiempo a los Juegos de París tras superar a contrarreloj una pequeña rotura muscular que le hizo ser baja en la selección de Scariolo en el Preolímpico de Valencia.

–¿Cómo se encuentra?

–Bien. Todavía no puedo decir que al cien por cien, pero estoy haciendo todo con el equipo y salvo alguna molestia diría que bien.

–¿Cómo valora la confianza de Scariolo?

–Mucho, tanto yo como mis compañeros. Esa confianza es muy importante para jugadores como yo, que soy un tirador y tengo que salir y meterlas. Es un respaldo que nos da a todos. Por eso después los porcentajes van para arriba.

–¿Cómo convive con esas pequeñas lesiones que le llegan cuando mejor está?

–Es difícil. Más que físico es un tema mental. Ahora lo llevo mejor con la experiencia de los años e intento controlar todo lo que puedo y trabajo mucho para minimizar los riesgos sobre todo de cara al verano, porque me ha pasado varias veces e incluso me he perdido grandes citas por tener que parar.

–¿Es el precio que paga por ir al máximo en ataque y en defensa?

–Puede ser. Muchos me dicen que peco de no saber controlarme y cuando van pasando los años uno se hace mayor y tengo que aprender a dosificarme. Hay pocos jugadores que vayan tan a tope en las dos partes de la pista. Estoy dispuesto a exponer mi cuerpo en beneficio del equipo, pero a veces le echo la bronca, porque me falla. No soy un privilegiado por lo visto en este apartado y tendré que trabajar más.

–¿Qué recuerda del bronce de Río 2016?

–Es lo más grande que he ganado. Aquella medalla olímpica en un gran momento de una generación extraordinaria es el tope de mi carrera y obviamente lo quiero volver a vivir ganando otra.

–¿El Abrines de aquel problema mental que le hizo regresar de la NBA estaría orgulloso del actual?

–Al cien por cien. Al principio no lo veía claro, pero conforme pasaban los meses quería demostrarme que no me iba a retirar una cuestión mental, que yo era más fuerte. Con mi trabajo logré salir adelante y poco a poco recuperar lo que era. Ahora estoy mejor que antes, disfruto más de todo.

–¿Esta selección es un equipo con mayúsculas?

–Para mí somos el mejor equipo como conjunto, el que juega mejor y el que mejor se prepara. Hay otros con muchísimo más talento, sobre todo Estados Unidos, pero el destacar como bloque es lo que nos hace competir cada partido.

–¿Le gusta ver a Willy tan feliz después de una temporada dura?

–Me alegro muchísimo por él. Yo soy el primero que quiero a este Willy en el Barça. Aquí es diferente. Uno se puede adaptar mejor o peor, pero aquí es nuestro referente interior y sabemos cómo buscarlo. De hecho, lo buscamos mucho más que en el Barça.

–¿Asusta el grupo con Australia, Grecia y Canadá?

–Es una motivación extra. Hemos visto las quinielas y los tres rivales salen por encima de nosotros en todas. Somos los malos del grupo. Parece que nadie da un duro por nosotros, pero somos los actuales campeones de Europa cuando no éramos ni mucho menos favoritos. Pasarán a cuartos los que mejor estén más allá de favoritismos.

–¿Le gusta el papel de víctimas?

–Siempre nos hemos acostumbrado a todo. Hace 15 o 20 años cuando partíamos un poco más como favoritos, respondíamos. Y cuando no lo hemos sido, también hemos respondido casi siempre. Nos hemos adaptado a todo tipo de circunstancias y es para estar orgulloso de todas las generaciones.