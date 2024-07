Familia de orfebres

La repetición oculta su relevancia, que en realidad asienta. Javier Fernández, Jabato para el siglo, regresa cada verano a Vigo con una medalla de oro al cuello. Al entrenador lo acompañan en el vuelo el médico Ángel Quirós y la delegada Carla Abad. A Carballo regresa el fisioterapeuta Mauro Montero. Todos ellos apacientan a los talentos del balonmano español nacidos en 2004 y 2005. Una generación que se ha proclamado campeona europea júnior. Ya lo había sido en juveniles en 2022, igual que del mundo en 2023. Intentarán completar el póquer el año que viene, antes de desembarcar en la adultez. Pisan territorio inexplorado. Ninguna camada de ningún país enlazó antes tres títulos. “Puede parecer sencillo, pero cada año cuesta incluso más que el anterior”, exclama Jabato. “Estoy muy satisfecho”.

Jabato, ciudadrealeño de pro, se retiró como jugador en el Octavio y se ha afincado en Vigo. Al banquillo se trasladó directamente desde la cancha, como sustituto de Quique Domínguez. Luego ha protagonizado las mayores gestas del Cisne. Pronto exhibió su magisterio con los jóvenes y la Federación Española lo enroló. Mientras otros descansaban en Navidad, él realizaba seguimientos en el Campeonato de España por autonomías. Mientras otros disfrutaban del estío, él tutelaba a cadetes e infantiles. Su trabajo convenció a Jordi Ribera, responsable de toda la estructura además de seleccionador absoluto, que en 2021 le encomendó el combinado juvenil. Con los nacidos en 2002 y 2003, Jabato logró el bronce continental en Croacia.

“Hemos vivido de todo”

Ya estaban entonces a su lado muchos de sus actuales colaboradores. De los buenos oficios del traumatólogo ovetense Ángel Quirós, otro vigués de adopción, sabía Jabato por el Octavio. A la delegada, Carla Abad, no le resulta misteriosa ninguna faceta: vicepresidenta de la Federación Gallega, seleccionadora autonómica de los cadetes y coordinadora de la sección femenina de la SAR. Mauro Montero jugó en el Xiria y ha arbitrado, aunque Jabato lo precisa como fisioterapeuta. El madrileño Álex Mozas, su segundo, y el asturiano Jorge Martínez, con los porteros, completan el cuerpo técnico.

“Pasamos muchas horas juntos, muchos viajes... Hemos vivido de todo”, dice Jabato de esta familia que ha congregado. “Cuando ganas, todo sabe mucho mejor, pero lo más importante es la atmósfera que hemos creado. Todos están dispuestos a sumar, cada uno desde su parcela. Nos gusta que haya buena convivencia. No sólo buscamos resultados, que están de fondo. Queremos armonía, que a todos les apetezca venir cada verano. Después de tanto tiempo nos conocemos. Tenemos nuestras manías, nuestras historias, nuestras supersticiones...”.

La Federación Española ha premiado su rendimiento con estabilidad; no solo en su relación interna, sino con la plantilla. En vez de asumir el siguiente relevo juvenil, Jordi Ribera le ofreció a Jabato mudarse con sus chicos a la siguiente categoría. “No sé a ciencia cierta la razón. Las cosas habían funcionado muy bien y supongo que decidió no cambiar”, reflexiona Jabato, que admite: “Nosotros estuvimos encantados de seguir con ellos y dar un paso más”.

El reto era inmenso tras los dos oros conquistados en el Europeo de Montenegro en 2022 y el Mundial de Croacia en 2023. Los Hispanos Júniors refrendaron su potencial en el debut con Francia (37-31). Suiza (20-40) e Islas Feroe (36-30) no presentaron resistencia. Ya en la Main Round, a la victoria sobre Austria (26-37) le siguió la derrota con Portugal (37-38). La clasificación para semifinales se firmó ante Islandia (37-30). Y en ese penúltimo partido, Dinamarca los tuvo “contra las cuerdas”, admite Jabato. Los daneses ganaban 27-23 a falta de 20 minutos. Los españoles remontaron para imponerse por 34-36.

“Hubo varios momentos cruciales. Ese fue uno complicado. Estos chicos compiten muy bien. No dan nada por perdido. Quizá también la derrota con Portugal nos valió mucho”, asegura Jabato. “Este grupo venía de encadenar 19 partidos consecutivos sin perder en torneos oficiales. Entendíamos que la derrota podía llegar en cualquier momento. Forma parte del juego. Por suerte llegó en un momento que teníamos margen para seguir con vida. A los chicos les sirvió de acicate para no relajarse y apretar un poco más. Por suerte nos pudimos volver a enfrentar a Portugal en la final. Los chicos estaban motivados de por sí”.

El choque en el Dvorana Zlatorog de Celje en nada se pareció al duelo previo. España ya ganaba al descanso 13-20. La reacción rival nunca inquietó a los jóvenes de Jabato, que por tercera vez alzaron los brazos mientras su entrenador, conteniendo el júbilo, saludaba elegantemente a su homólogo luso. “Durante el torneo hemos estado a nivel ofensivo muy bien. Hemos sido los máximos anotadores. Pero es cierto que habíamos sufrido dudas en defensa”, analiza el olívico, que elogia la versatilidad táctica de sus jugadores. “Nos permite probar diferentes sistemas. No acabábamos de afianzarnos con ninguno de ellos, pero haber perdido contra Portugal nos sirvió para apretar los dientes. En la final, la primera parte resultó brillante a nivel defensivo. Era lo que teníamos que mejorar si queríamos sacar el oro. Desde el minuto 1 los chicos lo hicieron de maravilla”.

Peter Cikusa, a los Juegos

A Petar Cikusa, MVP del Europeo, lo ha reclamado Jordi Ribera para los Juegos. Él encabeza un catálogo de talentos que incluye a su propio hermano, Djordje, esta vez lesionado. Ian Barrufet, Víctor Romero, Ferrán Castillo, Pau Panitti, Álvaro Pérez, Xavi González, el galdareño del Cisne Alberto Delgado... El futuro les pertenece. “Las expectativas son muy altas. Han hecho algo que no había conseguido ninguna generación de ningún país en toda la historia a expensas de lo que pueda pasar el año que viene en el Mundial. Supongo que todo el mundo dirá que tenemos que ganarlo. Luego hay que jugarlo y será dificilísimo”, anticipa Jabato. “Vienen de cosechar muchísimos éxitos pero tienen 20 años. Deben seguir trabajando en sus clubes en el físico, la técnica individual y otros aspectos para seguir creciendo. Hay que esperar lo mejor, sin prisa, con tiempo, sin querer correr demasiado. Pero hay potencial. Tienen madera”.

A la espera de proyectos

Jabato ha dejado el Cisne. Clausura así la era más brillante del club pontevedrés; siete temporadas en dos etapas, con dos históricos ascensos a la Liga Asobal. El final pactado previene el hastío y contribuye al dulce recuento. “Consideraba que el proyecto se me había acabado”, explica. “Estoy contento de cómo me han tratado. Me considero un cisneísta más. Pero no me encontraba con la suficiente motivación para afrontar otro año. Había llegado el momento de separar nuestros caminos”. El Cisne respeta el legado de Jabato. Marcos Otero, su ayudante, asume la jefatura. “Seguirán con la misma idea de juego”, conviene. “Yo esperaré otras cosas o me quedaré en casa tranquilo. No me quiero agobiar mucho con ese tema. Como tengo mi trabajo, puedo tomarme una pausa mientras busco proyectos que me ilusionen. Ya he estado cerca de coger alguno”. Nunca será un descanso completo gracias a sus tareas federativas. Aunque joven, a sus 43, Jabato remeda la trayectoria de Luis de la Fuente en el fútbol por fidelidad y éxito. El manchego, no obstante, descarta que el caso del riojano, asumiendo la absoluta sin un gran currículo a nivel de clubes, pueda repetirse en el balonmano a medio plazo –Jordi Ribera ha renovado hasta 2028–. “No lo creo, si soy sincero. Tampoco es algo que busque No buscaba ser seleccionador juvenil y me llegó. Incluso como jugador, desde pequeño, fui quemando etapas paso a paso, sin plantearme nada aunque sí tuviese mis sueños de jugar en Asobal”. Añade: “No es un objetivo que me marque. Si no, la leche sería tremenda. Me centro en lo que depende de mí. Estoy contento donde estoy”.