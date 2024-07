Prado, con sabor agridulce en Loket

El regreso del Campeonato del Mundo a Europa no ha podido ser más emocionante. La lucha por el título está totalmente abierta y los tres contendientes están dando todo de sí para luchar por la corona en cada manga. Gajser, Prado y Herlings están a un nivel estratosférico

En la República Checa, Herlings había sido el más rápido en entrenamientos por delante de Prado y Gajser, pero este orden se cambió en la manga clasificatoria dándole al esloveno los 10 puntos de ganador frente a los 9 de Prado y los 8 de Herlings. Ya en la primera manga, Prado lideró buena parte de la carrera hasta que tuvo que ceder ante el empuje de Herlings. En la segunda manga, Prado conseguía su decimosegundo holeshot y volvía a dominar la manga por delante de Gajser hasta que llegaron los doblados. Uno de ellos bloqueó a Jorge en la curva de meta y el esloveno aprovechó para adelantarlo. El segundo puesto le valía también al lucense el segundo peldaño del podio final. La pimienta la puso Herlings, quien tras caerse en la segunda curva remontó con gran fogosidad hasta el cuarto puesto en la manga para sellar su tercer puesto en el cajón.

“No estoy contento del todo porque tampoco me he encontrado del todo a gusto en la pista. Seguimos metidos en la lucha, pero no me gusta ceder puntos. Ahora viene la arena de Lommel y espero poder hacer allí una buena carrera”, comentó Prado.