A Coruña se enreda con el Mundial

El día que A Coruña eligió para celebrar por todo lo alto que Riazor era uno de los once estadios propuestos por la Federación Española como sedes del Mundial de 2030 acabó como el rosario de la aurora, al desmarcarse el Deportivo del proyecto y por las dudas que la Xunta de Galicia deslizó sobre la financiación de la obra que se espera vaya por encima de los cien millones de euros.

El Deportivo no participó en el acto organizado por el Concello para celebrar la designación. El club emitió un comunicado a primera hora de la mañana a través de sus canales oficiales en el que se distanció del proyecto de reforma de Riazor y criticó al Gobierno local por la falta de información acerca de los trabajos necesarios para transformar el estadio. “El Deportivo nunca ha participado ni recibido ninguna información acerca de las gestiones mantenidas por los diferentes estamentos en torno a este acontecimiento”, denunció el club.

Nadie del consejo de administración estuvo presente en María Pita, según el club por la prisa con la que fueron convocados para el acto. “Las agendas de nuestros representantes institucionales nos impiden asistir a dicho acto debido al poco tiempo de preaviso, ya que nuestro responsable de protocolo recibió la invitación de la Alcaldesa Inés Rey este pasado viernes por la tarde”, justificó el club.

El Deportivo no se quedó ahí y calificó de “aventura” un proyecto que conllevará una importante reforma del estadio para aumentar el aforo en un 45%. “Entre los objetivos del Deportivo se encuentra tener un estadio categoría 4 de UEFA, llegado el momento de disputar competiciones europeas. Pero ni el club ni sus accionistas están dispuestos a poner en riesgo la sostenibilidad del club para dar respuesta a una aventura de la que nunca han sido partícipes ni han sido consultados para formar parte de ella”, recoge el comunicado.

Esos trabajos, que se alargarían al menos tres años, entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2028, conllevarían inconvenientes para los abonados a lo largo de las competiciones por posibles consecuencias en los asientos disponibles mientras se desarrollen las obras. “Entendemos, asimismo, que al momento de tomar esta decisión no se han tenido en cuenta ni las prioridades de los aficionados, que se verán privados de sus espacios en el campo, ni la sostenibilidad del club”, denunció el Deportivo. “La prioridad del Deportivo es mantener el estadio Abanca-Riazor con un aforo de 32.471 localidades, acorde a la cantidad de nuestros abonados y que asegure el presupuesto necesario para confeccionar nuestras plantillas y las inversiones destinadas al desarrollo y crecimiento del club”, insistió la entidad blanquiazul.

Este nuevo roce con el Ayuntamiento llega después del conflicto por el convenio del estadio, resuelto después de que el club evitara visitar María Pita tras conseguir el ascenso. La alcaldesa, Inés Rey, se mostró conciliadora cuando se le cuestionó por el comunicado del Dépor y se mostró abierta a colaborar. “Siempre hemos contado con ellos y así lo seguiremos haciendo. Agradecer enormemente la colaboración que nos han prestado estos dos años y estoy segura de que vamos a seguir por este camino”, apuntó la alcaldesa.

En el Deportivo, sin embargo, existe descontento por la falta de información sobre el proyecto de reforma, que ni siquiera les ha sido presentado de manera oficial a través de representantes municipales. “El RC Deportivo está comprometido a hacer siempre lo mejor para la ciudad y para el deportivismo; sin embargo, entiende que este modus operandi por parte del Concello no es institucional ni pertinente. Por lo tanto, insta a las autoridades a avanzar hacia un diálogo basado en el respeto mutuo, de una forma seria, profesional y pública, por el bien de la ciudad y del club”, subrayó.

A la postura del Deportivo se sumó ayer la ambigüedad con la que el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, se movió para hablar de la financiación de la obra que en principio va a irse por encima de los cien millones de euros.

El Concello defiende que se llegará a un entendimiento por parte de todos los organismos, mientras la Xunta alude a los porcentajes que asumiría cada uno, solicita un mayor diálogo y reclama la participación del Gobierno central a través del Consejo Superior de Deportes. No son cuestiones menores, porque la financiación de los trabajos que serán necesarios en Riazor, a los que el Deportivo mira con recelo por cómo podrían afectar al día a día de la competición en los próximos años, tal y como dejó claro ayer mediante un comunicado, fue uno de los puntos débiles de la candidatura coruñesa durante el proceso de evaluación por parte de la Federación.

Inés Rey garantizó que se llegará a acuerdos entre “administraciones públicas y entidades privadas”, pero evitó pronunciarse acerca de algún avance sobre la sociedad mercantil que debería hacerse cargo de una parte de la financiación de la reforma. “Nosotros vamos a trabajar para obtener la financiación para este proyecto, que es un proyecto de ciudad, pero que es un proyecto que trasciende. Es un proyecto para Galicia. No solo trasciende a nivel físico, de ubicación. No es solo para el fútbol, es una transformación de ciudad en la que vamos a trabajar todos juntos, todas las administraciones. A partir de ahora se abre una nueva fase y estoy segura de que vamos a obtener esa financiación tanto de las administraciones públicas como de entidades privadas”, indicó la alcaldesa.

Menos optimista, sin embargo, se mostró el vicepresidente de la Xunta y responsable autonómico de Deportes, Diego Calvo, quien reclamó una mayor colaboración entre todos los organismos y la participación del Gobierno central a través del Consejo Superior de Deportes (CSD). “Comienza una nueva etapa en la que es necesaria una mayor participación y diálogo entre todas las administraciones”, aseguró Calvo.

Financiación

La financiación del proyecto para la reforma del estadio estaba inicialmente prevista que recayera sobre el Ayuntamiento, la Xunta, la Diputación y una sociedad mercantil con capital privado, pero Diego Calvo deslizó que requiere también la participación del Gobierno central. “No se entendería que la participación de España en el Mundial la paguen os los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas”, manifestó el vicepresidente de la Xunta, quien al mismo tiempo expresó sus dudas sobre el reparto de los costes.

Diego Calvo aseguró que los porcentajes que se han barajado (40% de la Xunta, 20% Diputación, 10% Ayuntamiento y el 30% restante una sociedad mercantil) no son correctos. Inés Rey evitó detenerse en la distribución de los costes. “No voy a entrar en una cuestión de porcentajes, vamos a trabajar en esa financiación entre administraciones públicas y entidades privadas”, insistió la alcaldesa después del acto celebrado en María Pita.

El acto organizado por el Ayuntamiento para celebrar la elección de la ciudad como sede, sin embargo, no contó con la participación de ningún representante del Deportivo ni de la oposición al Gobierno local. El grupo municipal del Partido Popular afeó la “falta de respeto institucional” al no invitar a ninguno de sus representantes. “La oposición se enteró de la existencia de dicho acto al leer esta mañana el comunicado del RC Deportivo por el que informan que no podrán asistir por haber sido convocados de forma precipitada”, indicaron los populares.