Portazo definitivo a Balaídos

La Federación Española acabó con el culebrón. Tras semanas de fuego cruzado entre las partes implicadas, de presiones al más alto nivel, reuniones y llamadas constantes, la cabeza de cartel de la candidatura para el Mundial de 2030 anunció que Vigo se queda fuera de la lista de once sedes propuestas desde España para albergar los partidos del torneo mundialista. La opción de ampliar a trece el número de estadios con el objetivo de hacer hueco a Vigo y a Valencia –metidas con calzador en la discusión en el tramo final del debate– se desvaneció en las últimas horas. Ya no hay marcha atrás salvo improbable decisión de la FIFA que el 31 de julio recibirá la documentación definitiva de la candidatura que reúne a España, Marruecos y Portugal y en su asamble general de diciembre proclamará la oficialidad de las veinte sedes (once en España, seis en Marruecos y tres en Portugal) y el proceso ya comenzará a estar bajo su manto protector.

La Federación Española, consciente del ruido que rodea una elección de este tipo, se ha amparado en sus compañeros de viaje para justificar la ausencia de Vigo y de Valencia. Explican en la nota emitida ayer desde Las Rozas que fueron portugueses y marroquíes los que cerraron la puerta a la posibilidad de aumentar a trece el número de estadios en España pese a que desde la Española se apostaba por ello: “Para definir las sedes, se han analizado todas las posibilidades, también la de ampliar hasta 13, una opción que debe tomarse por unanimidad de las tres federaciones y que fue planteada el pasado mes de junio por el CSD, tras casi dos años de trabajo desarrollado en conjunto. La RFEF ha trabajado por esta opción intensamente, trasladándosela sus socios de candidatura pero, tanto la Federación Marroquí, como la Federación Portuguesa de fútbol, han considerado que debe respetarse la normativa FIFA, donde se establecen 20 sedes como máximo, lo que supone que España contará con 11 sedes”, precisó.

Ahí se desvanecía la posibilidad de que Balaídos repitiese la experiencia como sede mundialista después de lo sucedido en 1982. La justificación perfecta para no ampliar y que no supone un problema a nivel interno porque Portugal y Marruecos asumen perfectamente el papel de “malos” de la película.

Lo que falta en la explicación de la Federación son las razones que han dejado a Vigo por detrás de las once candidaturas restantes. Ahí falta claridad y a eso se agarran en el Concello de Vigo para achacar la decisión a una cuestión arbitraria. Desde la Federación se limitan a decir que “para definir las sedes, se han aplicado una serie de baremos y criterios objetivos, en línea con lo establecido en los requisitos de candidatura de la FIFA. En total, se han definido 11 estadios, elegidos en una evaluación que ha tenido en cuenta aspectos como el proyecto técnico, operatividad, estructura financiera y dotación de las ciudades sedes, además del cumplimiento de los requisitos documentales y contractuales”. Pero ahí se quedan y en Vigo reclaman con cierta lógica un poco más de concreción.

Extraña hipótesis

A Vigo y a Valencia ya solo les queda lamentarse. Pensar en aquello que hicieron mal y en mostrar su rabia de cualquier modo. La FIFA confirmará en unos meses a todas las sedes y la única esperanza que cabría albergar podría darse en el supuesto de que Marruecos (que tiene que levantar seis estadios de considerables dimensiones) por cualquier circunstancia no pueda cumplir con alguno de sus compromisos, renuncie a una de sus sedes y eso obligue a echar mano de alguno de los estadios españoles que se han quedado fuera. Pero esa es una hipótesis que ahora mismo no se atisba. A Vigo no le queda otra que asumir una dolorosa derrota.