El vigués que triunfa en Soweto

José Riveiro es uno de esos entrenadores que en su día tuvo que salir de su entorno familiar para dedicarse a lo que más le gusta, dirigir un equipo de fútbol. Era un portero que prometía, pero una grave lesión lo colocó fuera del terreno de juego. Fue entonces cuando se dio cuenta que no podía vivir sin fútbol y sus pasos se dirigieron a los banquillos.

En Mondariz, su primer equipo como técnico, le guardan mucho cariño, pues consiguió ascender al equipo en Preferente. Por aquel entonces, el fútbol no le daba para vivir, por lo que tenía que compaginar su pasión con la de asesor de venta en una popular marca de coches.

Pero llegó el momento de tomar decisiones y Riveiro se olvidó de vender coches y se decantó por el fútbol. Fue una apuesta arriesgada, porque la primera parada de este viaje fue Finlandia. Primero como entrenador asistente en el FC Honka y el PK-35 y posteriormente como primer técnico del HJK Helsinki (con el que ganó dos ligas y una Copa) y el FC Inter Turku. Inquieto como nadie, decidió entonces dar un giro radical. Del frío nórdico a la cálida Sudáfrica para hacerse cargo del Orlando Pirates, equipo de Soweto donde vive ya su tercera temporada. Esta semana su presencia ha causado cierta extrañeza en el entorno del Sevilla que se enfrentó a ellos en un amistoso de pretemporada y no podían imaginar que al frente de un equipo sudafricano estuviese un entrenador vigués. Pero no tardaron en conocer su método porque el Orlanda Pirates derrotó a los de Nervión.

Riveiro, tras conquistar la Copa sudafricana con el Orlando Pirates. // FDV / FDV

Riveiro valora la experiencia de poder enfrentarse a equipos de nivel muy superior a los de su país: “Ya estuvimos el año pasado, y estos días estamos de concentración en Marbella. Jugamos tres partidos, y la verdad es que los chicos han ofrecido una buena imagen. Empatamos ante el Plymouth y el Granada y le ganamos al Sevilla. No cabe duda que para los jugadores son resultados importantes ya que venir a Europa y hacer un buen partido es un escaparate que puede ser muy importante para su futuro”. No tiene tan claro que vaya a ser un buen escaparate para él como entrenador porque “no sé si me lo merezco. Llevo diez años fuera de casa en una fase de aprendizaje y cogiendo una experiencia para mi futuro. Es un sacrificio grande pero las cosas tienen que ir poco a poco y no tengo prisa. Acabo contrato con Orlando y vamos a ver qué nos depara el futuro”.

Es lógico pensar que Riveiro tiene ganas de volver a casa después de esta década de peregrinaje: “Como te dije llevo mucho tiempo lejos y está claro que tengo ganas de estar más cerca. Yo estoy preparándome por si en algún momento llega la oportunidad del fútbol profesional en España y estar preparado en ese supuesto. Es evidente que poder entrenar en España, aunque no sea precisamente en mi casa, es un sueño, tanto para mi como para mi familia”.

Trabajar en culturas tan diferentes me ha enriquecido en todos los sentidos

Tiene claro que la experiencia le ha enriquecido a nivel personal y profesional: “Un tiempo de constante aprendizaje en países tan diferentes como Finlandia y Sudáfrica. Son experiencias diferentes y un objetivo claro, que no es otro que hacerle ver a los jugadores tu forma de entender el fútbol”. Eso le ha obligado a un esfuerzo doble porque el perfil de futbolista, la cultura, el ambiente es muy diferente en un lugar y en otro: “En Finlandia el fútbol no es tan importante. Son más fríos y el fútbol no es prioritario. Todo lo contrario de Sudáfrica, en donde el fútbol se vive muy intensamente. Solamente te doy un dato, y es el numero de seguidores de los Piratas, que superan los treinta millones. Además, jugamos en los campos que se utilizaron en el Mundial de 2010 y eso es un aliciente. Los campos se llenan y los aficionados lo viven de forma muy intensa. Es un fútbol muy bien organizado, estructurado y con un nivel muy alto, por lo que reúne todos los alicientes”.

Además ha sido capaz de añadir buenos resultados a esa última experiencia: “Hemos sido subcampeones de Liga y nos hemos clasificado para la Champions de África. Además, en los dos últimos años repetimos título con la Super Copa y la Copa. Este año tenemos la obligación de pelear por el título de Liga y para ellos nos estamos preparando con intensidad. A ver cómo ruedan las cosas”.

La distancia no le impide seguir lo que sucede en casa y mantenerse al tanto de las andanzas de su Celta, club en cuya cantera llegó a trabajar hace más de una década: “La pasada fue una temporada en laque se sufrió demasiado. La decisión de poner a Claudio fue valiente y me alegro mucho de que hubieran salido bien las cosas. La apuesta por la cantera es importante y el entrenador conoce a todos esos jugadores que han pasado por las categorías inferiores y que ahora están bajo su órbita”.

Suscríbete para seguir leyendo