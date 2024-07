Rahm busca su mejor versión en Escocia

El golfista español Jon Rahm confía en acercarse a su mejor versión en la 153ª edición del Abierto Británico, que se celebra desde este jueves y hasta el domingo en el Royal Troon Golf Club (Escocia), donde estará acompañado de otros seis golfistas españoles, además del resto de los mejores del mundo.

Rahm no saborea la victoria desde su triunfo en el Masters el año pasado, cuando encarriló un arranque espectacular de triunfos, con cuatro victorias en los primeros meses de la temporada. Sin embargo, el juego del de Barrika, campeón en 2021 del US Open, su primer ‘Grand Slam’, fue perdiendo enteros y su marcha al LIV Golf saudí en diciembre no le ha dado de momento victorias.

El exnúmero uno del mundo confía en que eso cambie en The Open, último ‘major’ del curso que no gana un golfista español desde que Severiano Ballesteros lo hizo en 1988. Rahm confesó este martes que, después de ver a Carlos Alcaraz y a la selección española de fútbol triunfar en Wimbledon y la EURO 2024 el domingo, los “dioses del deporte” quizá “estén del lado de España” todavía esta semana.