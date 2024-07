“O hay más apoyo institucional o no seguimos en Asobal”, amenaza el Cangas

El Balonmán Cangas aprobó ayer en asamblea el presupuesto más alto de su historia: 820.000 euros. Una aprobación que viene acompañada de una advertencia hacia las instituciones: “O hay un aumento en el apoyo institucional o en la temporada 2025/26 no saldremos en Asobal aunque tengamos la permanencia”. El presidente del club, Alberto González, fue bastante gráfico durante la reunión en la Casa da Cultura: “El Cangas es el segundo club más importante de la provincia. Si no conseguimos ese apoyo nos iremos a la guerra. No se puede menospreciar y desprestigiar así a un club con más de 50 años de historia”.

El club ya aprobó en 2023 un presupuesto por encima de los 700.000 euros y acabó la temporada 2023/24 con un déficit de 73.000 euros, que se corresponden casi al céntimo con la inversión las pantallas LED para publicidad en el pabellón de O Gatañal. Un gasto por el que ahora espera ser compensado o recuperarlo a través de un aumento de las subvenciones.

El director deportivo del Cangas, Óscar Fernández, dejó patente la sangrante diferencia de aportaciones con respecto a otros clubes y deportes. Puso como ejemplo las subvenciones que reciben de la Diputación el Pontevedra y el Coruxo, que son de 160.000 y 135.000 euros. “Cobran tres veces más de lo que recibe el Cangas, que estamos en Asobal. Es una vergüenza”, asegura. Una queja parecida a la expresada con respecto a la Xunta de Galicia y la Secretaría Xeral para o Deporte, de las que en la última temporada el Cangas recibió 50.000 euros. “La suma de las ayudas fue de 135.000 euros reales, mientras que el resto de equipos de Asobal están recibiendo una media de 320.000 euros”, explicaron desde la junta directiva. “El problema es que las instituciones no están a la altura”.

El Balonmán Cangas espera que esta situación pueda cambiar. “El Concello ya no tiene la excusa de que está con un presupuestos prorrogados y se comprometió a aumentar su ayuda. Con la Diputación estamos en conversaciones y por parte de la Xunta ya hablamos con el secretario xeral, José Ramón Lete Lasa, que nos dijo que había que aumentar la subvención. Pero es un tema que hay que tratar también con el presidente, Alfonso Rueda, y ya tenemos una reunión solicitada”, resumían desde la directiva.

Los reproches también se dirigen a la propia Asobal. La del Cangas vuelve a erigirse como una de las pocas voces discrepantes en el seno de la liga, a la que se critica que su profesionalización no venga acompañada de un aumento de recursos para los clubes. La viabilidad económica del Cangas y la supervivencia de su estructura deportiva está por encima de todo. “Este club es de los socios. El año pasado los ingresos estimados por las cuotas de asociados eran de 125.000 euros y llegamos a los 140.000. Y en la cantina teníamos estimados 45.000 euros y finalmente ingresamos casi 80.000, algo que fue clave para no tener problemas económicos”, alaban desde la directiva.