“Debemos ser nosotros mismos

Luis de la Fuente, técnico de España, valoró el partido ante Inglaterra correspondiente a la final de la Eurocopa del 2024. El míster se mostró tranquilo y confiado sobre las opciones de su equipo de levantar el trofeo en Berlín. Además, reveló que contarán con un apoyo extra, como será el de Gavi desde la grada del Olímpico.

“Gavi estará con nosotros para ser el jugador 27”, aseguró ayer Luis de la Fuente, el seleccionador español, quien lamentó las bajas por lesión de Pedri y Ayoze “porque se han dejado la vida para intentar estar con sus compañeros”. Y él, que se autodefinió como “un competidor”, se siente totalmente preparado para el partido más importante que haya disputado nunca. Ni como jugador vivió algo así. Ni tampoco ahora como seleccionador.

“Soy un gladiador, vengo del circo, y disfruto viendo a la gente feliz, nos mueve ver un país con efecto y unión”, subrayó el técnico riojano apelando al tono épico de una final que decidirá el nuevo monarca del fútbol europeo. De todos modos, defendió De la Fuente que “es injusto como se trata al que no gana, solo uno puede llevarse la victoria”. Y tiene claro el plan de juego que ha diseñado para derrotar a Inglaterra.

“Tenemos que ser nosotros mismos, que se vea una España reconocible”, dijo el seleccionador quien luego reveló uno de los últimos mensajes que lanzará a su equipo. “Me ruboriza pedir más a estos jugadores, pero sí que les pido una cosa, que salgan a disfrutar para ganar”, exclamó el técnico riojano.

“Cero supersticioso”

Y él, creyente fervoroso como es y lo pregona, no quiso recurrir a efectos extraordinarios siendo un hombre de fe. “Soy cero supersticioso, rezo todos los días, pero no me pongo una camiseta amarilla si gano mañana”, indicó De la Fuente, quien elogió a los ingleses, al tiempo que detecta que la final de esta noche “será un partido equilibrado, por eso es tan simple cómo que se decidirá por detalles, por no cometer errores, estar centradísimos. Nos hemos recuperado de inconvenientes físicos, y estamos en un momento excepcional para afrontar una final”, sentenció De la Fuente.

Respecto a lo que puede cambiar el partido a nivel persona, fue rotundo: “No hay futuro, solo pienso en el partido, en la buena disposición para pelear, valorar el proceso hasta llegar aquí, el proceso que no es fácil, nadie nos ha regalado nada. Estamos orgullosos, el país está entregado con independencia del resultado”.

Además de Gavi, España contará con otras grandes figuras apoyando como serán Xavi Hernández, Gerard Piqué o Carles Puyol.