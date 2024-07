El Traviesas se mantiene en OK Bronce

El Traviesas H.C. volverá a militar en OK Bronce Masculina. Aunque el club, en la vuelta del hockey sobre patines vigués a categoría nacional, no había podido conservar la plaza por rendimiento, confiaban en aprovechar alguna vacante, como el año pasado. El proceso ha sido más áspero de lo esperado, incluso con cierta controversia. Finalmente ayer se produjo la ansiada llamada de la Federación Española. La directiva olívica estaba preparada. A nivel deportivo, espera que las cicatrices adquiridas en esta experiencia inicial contribuyan a mejorar los resultados.

El Traviesas perseguía desde hace años ese ascenso como parte del proceso de renacimiento de esta disciplina en Vigo, que llegó a contar con equipo masculino y femenino en OK Liga, además del mejor torneo del mundo. El sueño se les deslizó entre los dedos en 2022. Pero en 2023 surgió la posibilidad administrativa. Una cuestación popular les permitió reunir a tiempo el dinero necesario. La campaña, después, resultó menos productiva de lo esperado. El Traviesas acabó colista.

La configuración final siempre depende de los despachos en estas categorías. La renuncia al ascenso de un equipo asturiano abrió espacio. Traviesas y Compañía de María pujaron. Los criterios establecidos deberían haber favorecido a los vigueses. La federación eligió a los herculinos. Ya habían perdido la esperanza en O Carme cuando problemas internos llevaron al Areses, quinto clasificado, a decir también adiós a Nacional. Y la directiva del Traviesas no ha dudado en aprovechar la oportunidad.

“Gracias a la recaudación del año pasado y a que hemos tenido el apoyo estable de la gente, el club está económicamente preparado para salir”, determina Marina Pérez, coordinadora y componente del tándem técnico junto a Jorge Urdiales. Pérez argumenta que la decisión no es caprichosa“Estar en OK Bronce ha revertido en muchísima visibilidad. Y muchos niños que no conocían el hockey se han aproximado a nosotros, Al club le viene bien”.

No cambia la planificación de la plantilla. Se mantedrá el bloque, con algunas excepciones –Sergio Fernandes ya anunció su despedida al final de la liga pasada–. El coruñés Martiño ficha gracias a su mudanza por estudios y algunoa más podría repetir esa vía. “La temporada pasada nos pilló un poco de sorpresa. Hay que aprender de los errores cometidos. Trabajaremos en corregirlos desde la pretemporada en agosto”, promete Marina.