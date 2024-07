De la Puente, ante su mayor reto

Galicia ha tenido una protagonismo en esta edición de Wimbledon como no sucedía desde los tiempos en que Óscar Burrieza ejercía como único especialista español en hierba. Jéssica Bouzas ya está en su casa de Vilagarcía, disfrutando de la admiración de sus paisanos. En el All England Lawn Tennis and Croquet Club sigue Martín de la Puente.

Recepción a Bouzas. | // I. ABELLA / A.A./A.G.

Son días mágicos para Martín de la Puente. El vigués se ha clasificado para la final de Wimbledon, en el torneo en silla de ruedas. De la Puente, que el viernes se había impueso a su gran amigo Daniel Caverzaschi por 6-0 y 6-1, tenía este viernes un hueso duro de roer en el japonés Tokito Oda, un rival recurrente en su carrera. De la Puente tuvo que remontar tras ceder el primer set por 6-1. Reaccionó de manera perfecta, ganando los dos siguientes por 3-6 y 3-6. El partido duró una hora y 48 minutos.

De la Puente, que ya consiguió su primer Grand Slam en 2022, en Estados Unidos pero en dobles, intentará ahora alcanzar una nueva gesta a nivel individual. El rival en la final, que se disputará el domingo, será el inglés Alfie Hewett. Además, este verano también intentará conseguir su primera medalla paralímpicas tras los diplomas cosechados en Río 2016 y Tokio 2020.

Recepción en Vilagarcía

No está muy claro si Jéssica Bouzas comenzó a dar raquetazos en las pistas de Fontecarmoa o en las de O Rial, discusión que entre sus familiares todavía no ha encontrado un ganador. Está claro que lo hizo en Vilagarcía, una tierra que, pese a abandonarla siendo todavía una niña para buscar ese sueño que era el de convertirse en tenista profesional, lleva muy dentro. Es lógico que la joven se emocionase ayer, cuando entró en el salón de plenos y comenzó un sonoro aplauso de representantes políticos y, sobre todo, de sus familiares, que asistieron al homenaje que le hizo el Concello no solo por sus logros en Wimbledon, donde una lesión le obligó a abandonar en tercera ronda, sino en lugares como Turquía, Roma o Porto esta misma temporada. El regidor, Alberto Varela, le entregó una metopa.

Bouzas que ocupa el número 86 del ranking WTA en estos momentos, agradeció el apoyo de la gente a pesar de que “vengo muy poco aquí”. Reconoció que le llena de orgullo dar visibilidad “al tenis femenino, pero también al gallego, y espero que, detrás mía, vengan muchos más jugadores”. Insistió en que lleva Galicia allá por donde va, hasta el nivel de tener un tatuaje relacionado con su tierra: “Nada me hace tanta ilusión como lo que estoy viviendo aquí”.