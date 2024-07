La MVP de la Eurocopa detrás de los micros: "Si fue por cuota, creo que la he aprovechado para demostrar que una mujer puede estar a la altura"

-¿Cómo ve su futuro profesionalmente?

-De momento, no sé lo que me queda en activo. Esta última temporada podría haber sido la última, pero fue todo muy bien y he renovado un año más con la Fiorentina, Ahora solo pienso en disfrutar este año, en dar el máximo y luego veremos si pongo el punto final y empiezo otra carrera o todavía tengo fuerzas para seguir un poco más. Lo que está claro es que después de mi carrera como futbolista seguiré ligada al fútbol. Mi primera opción es estar en un banquillo, ser entrenadora profesional y si no fuese eso, me voy preparando en otras facetas, a nivel de medios como ahora, a nivel de dirección deportiva donde también he terminado un máster... Voy tocando varias cosas para estar lo mejor preparada posible, para cuando toque decir adiós a los campos.

-Jugará la Champions este año, ¿no?

-Sí, nos hemos clasificado al menos para la ronda previa, que es a principios de septiembre y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Evidentemente para la Fiorentina no es fácil competir con los grandes clubes europeos, como también pasa a nivel masculino, pero ya es un éxito el poder estar ahí. Esta temporada ha sido buena, la clasificación para Champions, la final de la Copa que perdimos a penaltis, pero contenta de formar parte del proyecto de la Fiorentina.

-¿Cómo recibió la noticia de la presentación de As Celtas ?

-Siempre he dicho que era una pena que el Celta no tuviese su sección femenina, llegué incluso a reunirme con el presidente de una manera muy amistosa, hablamos un poco de lo que podría ser el futuro, así que la llegada de As Celtas es una noticia fantástica para el club, para la ciudad, para todo el fútbol gallego. En cuanto al fútbol femenino, es una oportunidad fantástica para crecer y para que las niñas crezcan sabiendo que ellas también pueden ser futbolistas. Aprovecho también para agradecer al club, al Celta y especialmente a Gisela que me ha ido contando un poco el proyecto que tenían, no por nada, sino solo por hacerme también partícipe de eso. Feliz de que el Celta tenga femenino, feliz también de que el Deportivo tenga femenino, porque al final creo que las rivalidades evidentemente están ahí, pero que los dos grandes clubes gallegos tengan sección femenina es una muy buena noticia para todos.

-¿Usted se vería en un futuro en el banquillo de alguno de los dos clubes?

-Sí, me vería en el banquillo tanto masculino como femenino. Cuando hablo de ser entrenadora hablo de fútbol, hablo de un banquillo, de un equipo. Cuando nos marcamos objetivos, para mí el mayor reto sería ese. Evidentemente ese paso de una mujer al máximo nivel de fútbol masculino está costando todavía un poco. Yo no me cierro nada y mi primer objetivo podría ser el de poder llegar a entrenar a un equipo masculino. Sería un reto fantástico y no me voy a poner límites; luego seguro que habrá gente que me los ponga, pero no voy a ser yo quien lo haga. Aunque tampoco seré quien renuncie al fútbol femenino, porque para mí es fútbol independientemente del género y también poder entrenar en mi tierra, en Galicia o en alguno de esos dos clubes sería fantástico, claro.